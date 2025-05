„Започваш да полудяваш“: Австралиецът, който оцелява 5 години в китайски затвор

С поделяне на мръсна килия с десетина други души, постоянно лишаване от сън, килии с 24-часово осветление; лоша хигиена и принудителен труд. Това са някои от условията, на които са подложени затворниците в китайските затвори, според австралийския гражданин Матю Радалж, който е прекарал пет години в пекинския затвор № 2 - съоръжение, използвано за международни затворници, съобщи BBC.

Радал, който понастоящем живее извън Китай, решава да разкаже публично за преживяното и описва, че е бил подложен на тежки физически наказания, принудителен труд, лишаване от храна и психологически изтезания.

От BBC са успели да потвърдят показанията на Радал с няколко бивши затворници, които са били зад решетките по същото време, когато и той.

Много от тях са пожелали анонимност, тъй като се страхуват от възмездие за близките си, които все още живеят в страната. Други казват, че просто искат да забравят преживяното и да продължат напред.

Китайското правителство не е отговорило на молбата на BBC за коментар.

Адското начало

"Когато пристигнах, бях в много лошо състояние. В първия полицейски участък, в който попаднах, ме биеха два дни подред. Не бях спал, не бях ял и не бях пил вода в продължение на 48 часа, а след това ме принудиха да подпиша голям куп документи", разказва Радал за своето въведение в затвора в Китай, което започва с ареста му на 2 януари 2020 г.

Бившият жител на Пекин твърди, че е бил осъден неправомерно след бой с продавачи на пазар за електроника, след спор за договорената цена за поправка на екран на мобилен телефон.

Твърди, че в крайна сметка е подписал фалшиво признание за грабеж, след като му е било казано, че е безсмислено да се опитва да защити невинността си в система с почти 100 % дял на осъдените за престъпления, и с надеждата, че това ще съкрати времето на лишаването му от свобода.

Съдебните документи сочат, че това е сработило поне до известна степен, като му е била присъдена четиригодишна присъда.

След като е влязъл в затвора, той казва, че първо е трябвало да прекара много месеци в отделен център за задържане, където е бил подложен на по-брутална "преходна фаза".

През това време затворниците трябва да спазват изключително строги правила в условия, които той описва като ужасяващи.

"Беше ни забранено да се къпем или да се почистваме, понякога в продължение на месеци. Дори тоалетната можеше да се използва само в определени определени часове, а те бяха мръсни - отпадъците от горните тоалетни постоянно капеха върху нас".

В крайна сметка той е приет в „нормалния“ затвор, където затворниците трябва да са заедно в претъпкани килии и където осветлението никога не се гаси.

Освен това се хранехме в една и съща стая, казва той.

Според Радал африканските и пакистанските затворници съставлявали най-големите групи в заведението, но имало и задържани мъже от Афганистан, Великобритания, САЩ, Латинска Америка, Северна Корея и Тайван. Повечето от тях са били осъдени за това, че са действали като наркопласьори.

Системата от точки за „добро поведение“

Радал заяви, че затворниците редовно са подлагани на форми, които той определи като психологическо мъчение.

Една от тях е "системата от точки за добро поведение", която е начин - поне на теория - да се намали присъдата.

Затворниците можели да получат максимум 100 точки за добро поведение на месец, ако правели неща като изучаване на литература на комунистическата партия, работа в затворническата фабрика или доносничество срещу други затворници. След като се натрупат 4200 точки, те теоретично могат да се използват за намаляване на срока на лишаване от свобода.

Ако се направи математическа сметка, това означава, че един затворник трябва да получава максимален брой точки всеки месец в продължение на три години и половина, преди това да започне да действа.

Радал заяви, че в действителност това се използва като средство за психологическо мъчение и манипулация.

Той твърди, че надзирателите умишлено са изчаквали затворникът почти да постигне тази цел и след това са го наказвали за всяко едно от огромния списък с възможни нарушения, които са анулирали точките в решаващия момент.

Тези нарушения включвали, но не се ограничавали само до това, да се трупа или споделя храна с други затворници, да се ходи "неправилно" в коридора, като се отклонява от линия, нарисувана на земята, да се окачват неправилно чорапи на леглото или дори да се стои твърде близо до прозореца.

Други затворници, които разказват за точковата система пред BBC, я описват като мисловна игра, целяща да смаже духа.

Бившият британски затворник Питър Хъмфри, който прекарва две години в ареста в Шанхай, казва, че в неговия затвор е имало подобна система за изчисляване и намаляване на точките, която е била манипулирана, за да се контролират затворниците и да се блокира намаляването на присъдите.

"Навсякъде имаше камери, дори по три в килия. Ако пресечеш линия, отбелязана на земята, и бъдеш хванат от пазач или от камера, ще бъдеш наказан. Същото важеше и ако не си оправите леглото както трябва според военния стандарт или не поставите четката си за зъби на правилното място в килията. Имало е и групов натиск върху затворниците, като цели групи от килии са били наказвани, ако един затворник е направил някое от тези неща", казва той.

Един бивш затворник казва пред BBC, че през петте си години в затвора нито веднъж не е видял точките да се използват за намаляване на присъдата.

Радалд казва, че е имало редица затворници - включително и той самият - които не са се притеснявали от системата на точките.

Затова властите прибягвали до други средства за оказване на психологически натиск.

Те включвали орязване на времето за месечни семейни телефонни разговори или намаляване на други възприемани ползи.

Храната като средство за контрол

Но най-често срещаното ежедневно наказание е намаляването на храната.

Множество бивши затворници разказват пред BBC, че храната в затвор № 2 в Пекин се състои предимно от зеле в мръсна вода, в което понякога има и парченца моркови, а ако имат късмет - и малки парченца месо.

Давали са им и мантоу - обикновен севернокитайски хляб. Повечето затворници са били недохранени, добавя Радал.

Друг затворник описва, че затворниците са яли много мантоу, тъй като винаги са били гладни. Той каза, че диетата им е била толкова бедна на хранителни вещества - а те са можели да се упражняват навън само по половин час седмично - че са развили слаба горна част на тялото си, но са запазили издути стомаси от консумацията на толкова много манту.

На затворниците се дава възможност да допълват диетата си, като си купуват оскъдни допълнителни дажби, ако парите от роднините са внесени в така наречените „сметки“: по същество това е затворнически регистър на средствата, предоставени за закупуване на провизии като сапун или паста за зъби.

Те можеха да използват тези средства и за закупуване на продукти като разтворими юфка или соево мляко на прах. Но дори и тази „привилегия“ можеше да бъде отнета.

Радал казва, че в продължение на 14 месеца не е имал възможност да прави допълнителни покупки, защото е отказал да работи в затворническата фабрика, където от затворниците се очаква да сглобяват стоки от първа необходимост за фирми или да съставят пропагандни брошури за управляващата комунистическа партия.

Още по-лошо е, че ги карат да работят във ферма, където успяват да отгледат много зеленчуци, но никога не им е позволено да ги ядат.

Радал казва, че фермата е била показана на посетител на правосъдния министър като пример за това колко впечатляващ е животът в затвора.

Но според него всичко е било само за показ.

„Отглеждахме домати, картофи, зеле и бамя, а след това - в края на сезона - набутваха всичко в една голяма дупка и го зариваха. А ако ви хванат с лют червен пипер или краставица в общото помещение, ще отидете направо в карцера за осем месеца“, добавя той.

Друг затворник разказва, че понякога внезапно получавали протеини, например пилешко бутче, за да изглежда диетата им по-добра, когато служители посещавали затвора.

Хъмфри казва, че в неговия затвор в Шанхай е имало подобни хранителни ограничения, и добавя, че това е довело до борба за власт сред затворниците: "Кухнята се управляваше от затворнически работници. Тези, които работеха там, крадяха най-добрите неща и след това те можеха да бъдат разпределени."

Радал описва битката между африкански и тайвански групи в пекинския затвор № 2 по този въпрос.

Нигерийските затворници са работили в кухнята и „са получавали малки облаги, като например торбичка с ябълки веднъж месечно или малко кисело мляко или няколко банана“, казва той.

