След изчезването на Мади: Как живеят днес близнаците на семейство Маккан?

Б ратът и сестрата на Маделин Маккан вече са в университета и изграждат собствения си път в живота, повече от 18 години след трагичното изчезване на сестра им, съобщава близък член на семейството.

Маделин, позната като Мади, изчезва на 3 май 2007 г., когато е само на три години, от ваканционен апартамент в Прая да Луш, Португалия. Случаят предизвиква една от най-мащабните международни операции по издирване, която остава неразрешена и до днес. През годините родителите ѝ, Кейт и Гари Маккан, не спират да търсят истината.

Наскоро заявиха, че „решимостта им да не оставят нищо необърнато е непоколебима“. Успоредно с това те отглеждат двете си останали деца – близнаците Амели и Шон, които днес са на 20 години и, по думите на техен роднина, се справят отлично в университетите си.

Брайън Кенеди, чичо на близнаците, сподели пред Mail Online, че семейството е много „гордо“ с постиженията им, като и двамата се отличават в спорта.

Амели, която активно се е състезавала в крос кънтри и триатлон, в момента учи в университет в Северна Англия. Шон пък е шампион по свободен стил плуване и се очаква да представи Шотландия на Игрите на Британската общност догодина. В дългосрочен план се смята, че може да се класира и за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., като част от отбора на Великобритания.

Твърди се, че страстта му към плуването започнала още в ранна възраст. В публикация за местен уебсайт, Шон разказва: „На десетгодишна възраст бях избран да плувам за град Лестър и оттогава съм печелил множество окръжни титли, както и съм ставал регионален и национален шампион в своята възрастова група. За да постигна това, трябваше да бъда изключително отдаден – ставам в 4 сутринта няколко пъти седмично, за да тренирам.“

