Загадките на Втората световна война

В тората световна война е един от най-подробно изучаваните и анализирани конфликти в човешката история. Темата е обект на огромен брой проучвания, но въпреки това някои въпроси, свързани с кървавия конфликт, все още нямат отговор. Следващите редове са посветени именно на няколко подобни загадки, които продължават да измъчват историците и до днес.

Какво се случи с Хайнрих Мюлер?

В края на април 1945 г. изходът от Втората война вече е ясен. Нацистките лидери, намиращи се в Берлин, са наясно, че е въпрос на време да бъдат заловени от съюзническите войски. Ръководителят на Гестапо Хайнрих Мюлер знае, че независимо дали попадне в ръцете на американците, британците или руснаците, той със сигурност ще бъде съден като военнопрестъпник и ще получи смъртна присъда. Това, обаче, не се случва. Мюлер така и не е заловен, а съдбата му и до днес е неизвестна. Това, което се знае със сигурност, е, че за последен път той е видян на 1 май 1945 година в бункера на Хитлер. След това, следите му се губят.

9 de noviembre de 1939: luego de hablar con Hitler, Himmler ordena a Heinrich Müller (Jefe de la Gestapo) para que mantuviera a las SS fuera de la Kristallnacht y se dedicara a detener judíos ricos y enviarlos a los campos de concentración. pic.twitter.com/SzB1T56Vbg — World War II (@TheWWll) November 9, 2020

Според някои, Мюлер е заловен и вербуван от руската армия, но това е малко вероятно. Самият той нееднократно е споделял, че се страхува от руснаците и би направил всичко възможно, за да не бъде пленен от тях. Друга теория гласи, че Мюлер всъщност е вербуван от САЩ, но в подкрепа на това твърдение няма никакви доказателства. Трети са на мнение, че ръководителят на Гестапо е убит по време на сраженията в Берлин, но и това няма как да бъде доказано, тъй като тялото му така и не е намерено. Мистерията около съдбата на Мюлер поражда спекулации, че той е избягал в Южна Америка – както са направили много други представители на нацисткия режим.

German U-boat attacks, 1943. Damaged U.S. tanker, SS Chapultepec, December 27, 1943. German U-boat, U-530, damaged the tanker with a torpedo northeast of Cristobal on December 26. Official U.S. Navy Photograph, now in the collections of the National Archives. pic.twitter.com/5QuQGdWICH — AMMV 🧭 (@AMMWWII) August 23, 2020

Мистериозната съдба на U-530

Капитулацията на Германия в началото на май 1945 г. слага край на военните действия в Европа. По това време президент на страната е главнокомандващият военноморските сили Карл Дьониц. Той нарежда на екипажите на всички германски подводници да се предадат незабавно на съюзническите сили. Една от тях е U-530. През следващите два месеца, обаче, местонахождението й остава неизвестно. На 10 юли подводницата пристига в Мар де Плата в Аржентина, а капитанът и екипажът й се предават на местните власти. Къде се е намирала U-530 през тези два месеца остава загадка. Трябва да се отбележи, че по принцип подводниците изминават разстоянието между европейските брегове и Аржентина за не повече от две седмици.

Нито един от членовете на екипажа на U-530 не носел документи за самоличност, а освен това нямало никакви записи за случилото се през изминалите два месеца. Доклад на полицията в Буенос Айрес, разпространен от медиите, задълбочил мистерията. В него се твърди, че от неидентифицирана подводница слезли двама души, единият от които носел военна униформа, а другият – цивилни дрехи. Това породило слухове, че в Аржентина е пристигнал не кой да е, а самият Адолф Хитлер, който успял да избяга от Германия. И до днес темата за U-530 продължава да разпалва различни конспиративни теории, но категоричен отговор на въпроса какво всъщност се е случило с подводницата все още няма.

Secret Nazi ‘Treasure Hunter’ base in Arctic found after being abandoned when the crew was poisoned by polar bears https://t.co/KLVKaJEo8W pic.twitter.com/PaHBojYTeW — The Sun (@TheSun) October 21, 2016

Тайната нацистка база на Северния полюс

През 1942 г., по време на нацистката инвазия в СССР, отряд на германската армия получил необичайно нареждане – да се насочи към остров Александра, където да изгради малка база. Въпросният остров се намира на около 1000 км от Северния полюс. Базата функционирала в продължение на две години. Официално, тя трябвало да изпълнява функцията на метеорологична станция, а събираната информация била предавана на нацисткото военно ръководство. Името на базата било Schatzgraber – „Ловецът на съкровища“.

В района около остров Александра имало и други подобни бази, собственост на САЩ, Великобритания и СССР. По тази причина, решението на Германия да разположи подобна станция именно там не е изненадващо. Някои изследователи, обаче, смятат, че истинските мотиви на Берлин били други. Според тях, нацистите използвали базата, за да търсят древни артефакти, които да използват като доказателства в подкрепа на своите твърдения за превъзходството на т. нар. арийска раса над всички останали. Предполага се, че изследователите, работили там, напуснали базата, след като получили хранително натравяне от месо от бяла мечка.

5 November 1943 | A transport of 1,000 Jews deported from ghetto in Riga (📷) arrived at #Auschwitz. After the selection 850 people were murdered in a gas chamber. pic.twitter.com/D5AevVV949 — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) November 5, 2020

Британските войници в Аушвиц

Ужасяващите зверства, извършвани от нацисткия режим в концентрационния лагер Аушвиц, са един от най-мрачните моменти в цялата човешка история. През 2009 г., по време на разкопки там, е открит загадъчен списък, съдържащ имената на 17 британски войници. Кои са били те? Дали са задържани в лагера военнопленници? Или сътрудници на нацистките власти? Отговор на тези въпроси все още няма. До част от имената в списъка има отметки, което според някои изследователи означава, че те са били екзекутирани. В списъка има и думи на немски език – като „никога“, „сега“ и „тогава“. Това кара други историци да смятат, че въпросните войници са били членове на секретно британско подразделение на нацистката паравоенна организация СС.

Престъпните авантюри на Райнер Хьос, внук на чудовището от Аушвиц

Едни от най-издирваните нацисти от Втората световна война

Как Путин вижда Втората световна война

Washington Examiner: Русия пренаписва историята на Втората световна война

Човекът, който се противопостави на Хитлер - Карл фон Осиецки