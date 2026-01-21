Забравете чипса и сладоледа - истинските храни за добро настроение

И ма много доказателства, че активности като спорт, време на открито или гушкане с домашен любимец могат да повдигнат настроението. Оказва се, че и храната, която консумираме, има голямо влияние върху емоциите.

Независимо дали сезонните промени ви влияят или просто се чувствате отпаднали, определени храни могат да помогнат за повишаване на настроението.

Много от храните в този списък се считат за супер храни и имат ползи за здравето, които надхвърлят просто доброто настроение. Освен това, лесно могат да бъдат включени в ежедневната диета.

Вижте кои са 15-те храни, които подобряват настроението в нашата галерия.