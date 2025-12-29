Любопитно

Някои "здравословни“ храни тайно саботират тялото ви

29 декември 2025, 09:56
Някои "здравословни“ храни тайно саботират тялото ви
Източник: iStock

В навечерието на новогодишните обещания за здравословен живот, експерти предупреждават, че някои здравословни храни всъщност тайно саботират организма ни, предаде New York Post

Диетолозите ще ви съветват да не се лишавате от определени хранителни групи, но и да бъдете умерени в консумацията им, защото някои "зелени" суперхрани крият вреди за тялото.

Матча

Тази модерна зелена напитка се смята за по-здравословна алтернатива на кафето, но може да се отрази неблагоприятно на кръвните ви показатели. Матчата съдържа танини – съединения, които блокират способността на тялото да усвоява желязо. Редовната ѝ консумация може да наруши нивата на този важен минерал и да увеличи риска от анемия, която води до умора и слабост.

Съвет: За да противодействате на този ефект, комбинирайте приема на матча с храни, богати на витамин C (като цитрусови плодове).

Сурови кръстоцветни зеленчуци

Мнозина пълнят чиниите си със сурови зеленчуци като къдраво зеле (кейл), броколи и карфиол. Те са богати на витамини, фибри и съединения, борещи се с рака.

5 смъртоносни болести, които ни дебнат от бързата храна
5 снимки
сърце ритъм
подуване корем жена огледало отслабване
диабет и симптоми
кръвно измерване налягане хипертония

Същевременно обаче съдържат и гоитрогени – вещества, които могат да попречат на усвояването на йод от щитовидната жлеза. Въпреки че са безвредни в умерени количества, прекомерната им консумация в суров вид може да наруши производството на хормони, особено при хора с хипотиреоидизъм. Те могат да причинят и газове и подуване на корема.

Кафяв ориз

Смятан за по-здравословен от белия, кафявият ориз е богат на фибри, които засищат за по-дълго и подпомагат храносмилането.

Проблемът е, че той съдържа значително по-високи нива на арсен – токсичен химикал, който се натрупва в организма. Дългосрочната консумация е свързана с повишен риск от кожни проблеми, диабет и сърдечно-съдови заболявания.

Съвет: Не е нужно да избягвате кафявия ориз напълно. Просто го изплаквайте обилно преди готвене и разнообразявайте зърнените храни в менюто си.

Газирана вода

Газираната вода е чудесен начин да заместите сладките напитки и да останете хидратирани. Въпреки това не бива да я консумирате постоянно.

Процесът на газиране създава въглеродна киселина, която прави напитката киселинна. Постоянното отпиване през целия ден може да доведе до ерозия на зъбния емайл и да увеличи риска от кариеси.

Съвет: Експертите смятат, че една до три чаши на ден са безопасно количество.

Източник: New York Post    
Здравословни храни Скрити недостатъци Прекомерна консумация Матча чай Кръстоцветни зеленчуци Кафяв ориз Газирана вода Рискове за здравето Съвети за хранене Умереност в храненето
Последвайте ни

По темата

Трагедия в София – жена загина при пожар

Трагедия в София – жена загина при пожар

Някои

Някои "здравословни“ храни тайно саботират тялото ви

Критичен ремонт на АЕЦ „Запорожие“ правят международни експерти

Критичен ремонт на АЕЦ „Запорожие“ правят международни експерти

Бракове, предателства и нещастно майчинство – тъмната страна на живота на Бриджит Бардо

Бракове, предателства и нещастно майчинство – тъмната страна на живота на Бриджит Бардо

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Тези автомобилни класики са неразрушими

Тези автомобилни класики са неразрушими

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 3 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 3 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 3 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 3 дни

Виц на деня

-От месец ходя на групова терапия за справяне с нарцистично личностно разстройство. -И, как е. -Аз съм най-хубавата от групата.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

"Тренд": Над половината българи са били щастливи през 2025 г.

България Преди 12 минути

Мнозинството от анкетираните обаче определя годината като лоша за страната

.

Тайланд и Камбоджа се споразумяха да "укрепят примирието" по време на преговори в Китай

Свят Преди 24 минути

Тайландски и камбоджански представители на отбраната също се присъединиха към преговорите в Китай

.

След близо 8 години битка: Семейството на убитата Божидара ще търси справедливост в Страсбург

България Преди 1 час

Близките на убитото момиче определят наказанието от две години и половина затвор като „болезнено ниско“ и липса на справедливост

Прокурор: Жената на бившия южнокорейски президент е взимала подкупи

Прокурор: Жената на бившия южнокорейски президент е взимала подкупи

Свят Преди 1 час

Тръмп приема във Флорида израелския премиер Нетаняху

Тръмп приема във Флорида израелския премиер Нетаняху

Свят Преди 1 час

Нетаняху ще се опита да премести фокуса върху Иран по време на петата си среща с Тръмп в САЩ тази година

.

Висока лавинна опасност в Пирин

България Преди 1 час

Трета степен от пет във високата част на планината, предупреждават от ПСС

Фон дер Лайен: Необходими са железни гаранции за сигурността на Украйна

Фон дер Лайен: Необходими са железни гаранции за сигурността на Украйна

Свят Преди 2 часа

По думите ѝ на срещата Тръмп - Зеленски е постигнат добър напредък

,

Бурният вятър в Пловдив: Над 80 сигнала за щети и пострадали автомобили

България Преди 2 часа

Общината може да обезщети собствениците на увредени коли, докато екипите продължават разчистването на паднали дървета

Обратно броене: Най-важната информация три дни преди въвеждането на еврото

Обратно броене: Най-важната информация три дни преди въвеждането на еврото

България Преди 2 часа

В оставащите 2 работни дни можем да сменим личните си документи и по сегашните, по-ниски цени

,

16 души загинаха при пожар в старчески дом в Индонезия

Свят Преди 2 часа

Властите са успели да евакуират 12 души

Тръмп: Има напредък за преговорите в Украйна, но остават трудни въпроси

Тръмп: Има напредък за преговорите в Украйна, но остават трудни въпроси

Свят Преди 2 часа

Тръмп заяви, че „един или два много трудни въпроса“ остават нерешени - най-вече по въпроса за земята

.

Почитаме паметта на 14 000 невинни деца, избити от цар Ирод във Витлеем

Любопитно Преди 3 часа

Тези младенци почитаме като първите мъченици заради Христос

.

4 храни, които са вредни за консумация с шампанско

Любопитно Преди 3 часа

Чаша шампанско в новогодишната нощ е задължителен ритуал за почти всеки

.

Стартираха военните маневри на Китай около Тайван

Свят Преди 3 часа

Ученията стартираха броени часове след като китайските въоръжени сили обявиха, че ще проведат подобни маневри близо до териториалните води

Бурен вятър и в понеделник, къде е обявен жълт код

Бурен вятър и в понеделник, къде е обявен жълт код

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Това ще са най-щастливите зодии през 2026 г.

Това ще са най-щастливите зодии през 2026 г.

Любопитно Преди 3 часа

Докато всички 12 зодии ще имат своите възможности през годината, четири зодиакални знака ще усетят особено благоприятни планетарни влияния

Всичко от днес

От мрежата

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg
1

Странен феномен на плажа Копакабана

sinoptik.bg
1

Етна "поздрави" за Коледа

sinoptik.bg

Когато връзката носи лекота

Edna.bg

ГОДИШЕН ХОРОСКОП 2026 за зодия Козирог: Кариера, любов, здраве

Edna.bg

Морган Роджърс е Betano Играч на кръга във Висшата лига

Gong.bg

Алекс Николов е в топ 3 на световния волейбол

Gong.bg

Бурният вятър в Пловдив: Над 80 сигнала за сериозни материални щети и потрошени автомобили

Nova.bg

Годината в кадри: Най-знаковите моменти на 2025-а (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg