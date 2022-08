За първи път: Учени трансплантираха изкуствена роговица

Е вропейски, индийски и ирански лекари за първи път успешно трансплантираха изкуствено отгледани роговици на 24 пациенти с увредено зрение. Това възстановява или подобрява зрението на всички доброволци, съобщават от Линшьопингския университет в Швеция (LiU), цитирани от ТАСС.

„Резултатите от тези експерименти показаха, че ние сме в състояние да създадем биоматериали, които отговарят на всички критерии за използването им като импланти. Освен това те могат да се произвеждат масово и да се съхраняват две години. Това ще ни позволи да решим проблема с недостиг на донорски роговици и създаване на нови методи за лечение на очни заболявания.“, каза професор Нийл Лагали.

Според статистиката на Световната здравна организация увреждането на роговицата на окото е четвъртата най-честа причина за слепота в световен мащаб. В около половината от тези случаи зрението може да се възстанови с трансплантация на роговица, но тази процедура е достъпна за изключително малък брой пациенти поради липсата на голям брой подходящи донори.

Професор Лагали и колегите му работят върху решаването на този проблем от няколко години в експерименти, насочени към създаване на изкуствено отгледани роговици. Според учените тази телесна тъкан се състои главно от колагенов протеин, който може да бъде доста лесно получен с помощта на стволови клетки или извлечен от различни тъкани на тялото на хора и животни.

