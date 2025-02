За пръв път е забелязана кошмарната риба „черен демон“ посред бял ден

С голямо, черно тяло и уста, пълна с остри зъби, не е чудно, че тази риба е известна като „черния демон“.

Сега учените за първи път са забелязали кошмарната риба посред бял ден.

Рибите черни демони (Melanocetus johnsonii) обикновено се срещат само на морското дъно, на дълбочина между 200 и 2000 метра.

Но учените, изследващи водите край бреговете на Тенерифе, бяха изненадани, след като за първи път забелязаха същество на повърхността.

Давид Хара Богуна, учен от Condrik Tenerife, публикува видео на рибата в Instagram.

'Това може да е първото регистрирано наблюдение в света на черен демон или възрастен абисал (Melanocetus johnsonii) жив, посред бял ден и на повърхността!!! Легендарна риба, която малцина са имали привилегията да наблюдават жива", написа той.

Кадрите предизвикаха огромен интерес в социалните мрежи, като един от зрителите се пошегува: „Дали е загубил сина си като Немо?".

Рибите черни демони е вид черен морски дявол от семейство Melanocetidae, което на гръцки означава „черен кит“.

Видът има тъмнокафяво или черно тяло и голяма уста, която е почти вертикална - с дълги заострени зъби.

Като се има предвид заплашителният му вид, вероятно не е изненада, че видът е способен да изяде плячка, дори по-голяма от самия него.

🐟 Angler Fish spotted swimming vertically to the surface on the coast of Tenerife



It could be the first recorded sighting in the world of a living adult black seadevil or abyssal anglerfish (*Melanocetus johnsonii*) in broad daylight and at the surface! A legendary fish that… pic.twitter.com/NjmAbEVLsw