Възрастта няма значение: 71-годишна жена има 11 шофьорски книжки (ВИДЕО)

Р адхамани Амма, известна като Мани Амма, не се подчинява на възрастовите и половите норми със забележителните си шофьорски умения.

(Във видеото може да научите повече за: ДЕТЕ ЗАД ВОЛАНА: 11-годишен подкара колата на дядо си)

На 71 години тя притежава 11 различни лиценза, включително за тежкотоварни превозни средства като JCB и кранове. В разговор с Indian Express Online тя разкрива пътя, страстта и решимостта си да предизвиква обществените норми. Когато я питат за вдъхновението ѝ да се научи да шофира тежки превозни средства, особено във време, когато това е било необичайно за жените, тя отдава дължимото на съпруга си.

At 71, Radhamani Amma is the only woman in India 🇮🇳 with 11 vehicle licences, including JCB and crane. How amazing is she?



pic.twitter.com/uUhDcF6GyQ — Erik Solheim (@ErikSolheim) November 4, 2022

"Създадохме школа за управление на тежкотоварни автомобили, след като съпругът ми предложи това. Получих шофьорска книжка за четириколки през 1981 г., а след това през 1984 г. придобих шофьорска книжка за тежкотоварни автомобили", обяснява тя.

Радхамани подчерта предизвикателствата, свързани с получаването на лиценз за тежкотоварни превозни средства в Керала по онова време, и как в крайна сметка са създали първата школа за управление на тежкотоварни превозни средства в щата.

След смъртта на съпруга си през 2004 г. Радхамани се сблъсква с първоначални пречки, но упорито продължава да работи, поемайки ръководството на автошколата и превръщайки се в лидер на шофьорската общност.

"По-късно автошколата A2Z се превърна в A2Z Driving Institute, в който се преподава как да се управляват всички видове тежкотоварна техника", гордо заявява тя.

Wow - what a lady! ❤️❤️❤️



A grandmother at 71, Radhamani Amma drives and holds driving licenses for 11 types of vehicles, including JCB, excavators, road rollers, and cranes!



pic.twitter.com/TCTXZsi5cj — Erik Solheim (@ErikSolheim) April 17, 2022

Въпреки възрастта си, Радхамани продължава да учи и в момента се стреми да получи диплома за машинен инженер.

Тя си спомня за първите си уроци по шофиране на автомобил Ambassador и за това, че в миналото да се научиш да шофираш е било по-голямо предизвикателство, особено като жена, която управлява тежки превозни средства.

Размишлявайки върху постижението си да притежава лицензи за 11 различни категории превозни средства, Радхамани насърчи другите да преследват желанията си с отдаденост и вяра. Тя подчерта, че управлението на големи превозни средства е по-лесно от това на по-малки, и насърчи хората да преодолеят страха или колебанието, за да се занимават с шофиране.

Съчетавайки академичните си занимания с любовта си към шофирането, Радхамани изрази страстта си към ученето и оспори възрастовите ограничения за постиженията. Тя също така сподели горещото си желание да пилотира всички нови превозни средства, които се появят на пътя ѝ, въпреки че признава някои мечти, като например да командва влак, за невероятни.

Като даде съвет на жените, които се стремят да навлязат в области, доминирани от мъже, като шофирането, Радхамани ги призова да не възприемат шофирането като нещо изключително за някой пол. Тя изтъкна развиващото се възприемане на шофирането като необходимост както за мъжете, така и за жените, като шофьорските умения откриват множество възможности.

Kerala ❤️



Meet Radhamani Amma a 73-year-old woman from Kerala is the only woman in the country with 11 vehicle licences pic.twitter.com/mcQoQ5FK1M — Gabbar (@Gabbar0099) May 9, 2024

Историята на Радхамани Амма е история на устойчивост, решителност и преодоляване на бариерите.

Нейното пътешествие вдъхновява поколенията да преследват страстите си и да се противопоставят на обществените норми.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase