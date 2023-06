Въздушната турбуленция: Причини за увеличаването ѝ напоследък

У чени от Редингския университет във Великобритания изследват турбуленцията в чистия въздух, която е по-трудно да бъде избегната от пилотите, предаде "BBC".

Те установяват, че силната турбулентност се е увеличила с 55% между 1979 г. и 2020 г., по маршрута през Северния Атлантик. Обясняват ръста с промените в скоростта на вятъра на големи височини, дължащи се на по-топлия въздух, причинен от въглеродните емисии.

Meteorologists say climate change is distorting the jet stream, making severe turbulence more likely in the future, explains @AllisonPohle #WSJWhatsNow https://t.co/0s43DpJooP pic.twitter.com/DqYmjf50H4