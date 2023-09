Взрив, ярък колкото стотици милиарди слънца, бе забелязан в Ирландия

Р ядка и ослепителна космическа експлозия, която засенчва повечето свръхнови във Вселената, беше забелязана от изследователи от Университета Куинс в Северна Ирландия, съобщи ДПА.

Живот след смъртта? Учени откриха планета, която не би трябвало да съществува

Необичайният взрив бил ярък колкото стотици милиарди слънца, но почти наполовина по- краткотраен от типичната свръхнова.

Изследователите регистрирали събитието с помощта на мрежата от роботизирани телескопи "Атлас". Телескопите в Хавай, Чили и Южна Африка сканират цялото видимо небе всяка нощ, за да открият всеки обект, който се движи или променя яркостта си.

A rare and dazzling cosmic explosion, which outshines most supernovae in the universe, has been spotted by researchers at Queen's University, Belfasthttps://t.co/RReZ05TsOB