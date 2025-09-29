Любопитно

Доли Партън отложи концерти заради „здравословни предизвикателства"

Емблематичната звезда ще трябва да претърпи няколко процедури

29 септември 2025, 12:27
Д оли Партън отложи предстоящите си концерти в Лас Вегас с девет месеца, съобщавайки на феновете, че се нуждае от „няколко процедури“, за да се справи с продължаващите „здравословни предизвикателства“, предаде ВВС

В изявление, публикувано в нейните акаунти в социалните мрежи, 79-годишната легенда на кънтри музиката обясни, че няма да има достатъчно време да репетира за шестте шоута, които бяха планирани да се състоят в The Colosseum в Caesars Palace през декември.

„Просто ми трябва малко време, за да се подготвя за шоуто“, написа тя, обявявайки новите дати за септември 2026 г.

„И не се тревожете, че ще се откажа от бизнеса, защото Бог все още не е казал нищо за спиране.“

„Не е обичайното посещение при пластичния ми хирург!“

Партън не разкри природата на здравословните си проблеми, но наскоро беше принудена да се откаже от събитие в Dollywood, след като беше диагностицирана с камък в бъбрека, който, по нейните думи, причинявал „много проблеми“.

„Оказа се, че това ми е причинило инфекция и лекарят каза: Не трябва да пътуваш точно сега, така че ти трябват няколко дни, за да се оправиш“, каза тя във видео, записано за феновете, присъствали на събитието на 17 септември.

По-рано тази година тя загуби съпруга си Карл Дийн след близо 60 години брак. По-късно тя посвети нова песен, If You Hadn't Been There, на неговата памет.

Обявявайки отлагането на шестте си концерта в The Colosseum, Партън каза: „Искам феновете и публиката да чуят директно от мен, че за съжаление ще трябва да отложа предстоящите си концерти в Лас Вегас. Както мнозина от вас знаят, справям се с някои здравословни предизвикателства и лекарите ми казват, че трябва да направя няколко процедури. Както се шегувах с тях, сигурно е време за моята проверка на 100 000 мили, въпреки че това не е обичайното посещение при пластичния ми хирург!“

„Но сериозно, предвид това, няма да мога да репетирам и да подготвя шоуто, което искам да видите, и шоуто, което заслужавате да видите. Вие плащате добри пари, за да ме видите на сцената, и искам да бъда в най-добрата си форма за вас“, допълни певицата.

Музикантката е най-известна с редица кънтри хитове, преминали в други жанрове, включително Coat of Many Colors, I Will Always Love You, 9 To 5 и Jolene.

Тя трябваше да изпълни тези песни, заедно с десетки любими на феновете, в Лас Вегас, което щеше да бъде първото й посещение на Стрип от 90-те години на миналия век, когато изпълняваше заедно с партньора си за дуета Islands In The Stream, Кени Роджърс.

Оригиналните билети ще бъдат валидни за новите дати, а възстановяването на суми също ще бъде възможно.

Доли Партън е американска кънтри певица, автор на песни и филантроп, родена през 1946 г. Тя е световно призната музикална легенда, известна с емблематични хитове като "Джолийн" и "9 to 5". За своята над 60-годишна кариера, Партън е отличена от Световните рекорди на Гинес с 11 постижения. Освен музикалната си дейност, тя е известен филантроп, като е правила значителни дарения за пострадали от природни бедствия и е получила голяма награда за благотворителност. Партън е била омъжена за Карл Дийн в продължение на почти 60 години, докато той не почина през 2025 г. Тя продължава активно да работи и не планира да се пенсионира.

Източник: BBC    
