Семейството на Доли Партън разкри притеснения за здравето ѝ - сестра ѝ с емоционален призив

С естрата на Доли Партън призова феновете да се молят за американската кънтри певица, която миналата седмица отложи предстоящите си концерти в Лас Вегас поради здравословни проблеми.

79-годишната легенда на кънтри музиката отложи концертите си през декември, казвайки на феновете, че се нуждае от „няколко процедури“, за да се справи с продължаващите „здравословни проблеми“.

Доли Партън отложи концерти заради „здравословни предизвикателства“

„Снощи бях будна цяла нощ и се молех за сестра ми Доли. Мнозина от вас знаят, че напоследък тя не се чувства най-добре. Наистина вярвам в силата на молитвата и се обръщам към всички, които я обичат по света, да станат молитвени воини и да се молят заедно с мен“, написа Фрида Партън във Facebook.

Dolly Parton’s sister asks for prayers as the country legend deals with health challenge:



“I truly believe in the power of prayer, and I have been lead to ask all of the world that loves her to be prayer warriors and pray with me.” pic.twitter.com/ciHdRbQ1Fl — Pop Crave (@PopCrave) October 7, 2025

Фрида завърши посланието си с оптимистична нотка, съобщи BBC.

„Тя е силна, обичана и с всички молитви, отправени за нея, в сърцето си знам, че ще се оправи. Бог да те пази, сестричке Доли. Всички те обичаме“, пише още тя.

Партън трябваше да изнесе шест концерта в The Colosseum в Caesars Palace през декември.

Но тя отложи концертите за септември следващата година, обяснявайки, че няма да има достатъчно време да репетира за тях.

Dolly Parton's sister calls for fan prayers over health issueshttps://t.co/3xLCakImH3 pic.twitter.com/aFvzTEu4kz — Jacaranda FM Newswatch (@JacaNewswatch) October 8, 2025

Партън не разкри естеството на здравословните си проблеми, но наскоро беше принудена да се откаже от участие в събитие в Доливуд, след като беше диагностицирана с камък в бъбреците, който ѝ причиняваше „много проблеми“.

По-рано тази година тя загуби любимия си съпруг Карл Дийн след почти 60 години брак.

По-късно тя му посвети нова песен, наречена „If You Hadn't Been There“.

Изпълнителката е най-известна с поредица от хитове в кънтри стил, сред които „Coat of Many Colors“, „I Will Always Love You“, „9 To 5“ и „Jolene“.