Любопитно

Семейството на Доли Партън разкри притеснения за здравето ѝ - сестра ѝ с емоционален призив

„Снощи бях будна цяла нощ и се молех за сестра ми Доли. Мнозина от вас знаят, че напоследък тя не се чувства най-добре"

8 октомври 2025, 09:30
Семейството на Доли Партън разкри притеснения за здравето ѝ - сестра ѝ с емоционален призив
Източник: iStock

С естрата на Доли Партън призова феновете да се молят за американската кънтри певица, която миналата седмица отложи предстоящите си концерти в Лас Вегас поради здравословни проблеми.

79-годишната легенда на кънтри музиката отложи концертите си през декември, казвайки на феновете, че се нуждае от „няколко процедури“, за да се справи с продължаващите „здравословни проблеми“.

Доли Партън отложи концерти заради „здравословни предизвикателства“

„Снощи бях будна цяла нощ и се молех за сестра ми Доли. Мнозина от вас знаят, че напоследък тя не се чувства най-добре. Наистина вярвам в силата на молитвата и се обръщам към всички, които я обичат по света, да станат молитвени воини и да се молят заедно с мен“, написа Фрида Партън във Facebook.

Фрида завърши посланието си с оптимистична нотка, съобщи BBC.

„Тя е силна, обичана и с всички молитви, отправени за нея, в сърцето си знам, че ще се оправи. Бог да те пази, сестричке Доли. Всички те обичаме“, пише още тя.

Партън трябваше да изнесе шест концерта в The Colosseum в Caesars Palace през декември.

Но тя отложи концертите за септември следващата година, обяснявайки, че няма да има достатъчно време да репетира за тях.

Партън не разкри естеството на здравословните си проблеми, но наскоро беше принудена да се откаже от участие в събитие в Доливуд, след като беше диагностицирана с камък в бъбреците, който ѝ причиняваше „много проблеми“.

По-рано тази година тя загуби любимия си съпруг Карл Дийн след почти 60 години брак.

По-късно тя му посвети нова песен, наречена „If You Hadn't Been There“.

Изпълнителката е най-известна с поредица от хитове в кънтри стил, сред които „Coat of Many Colors“, „I Will Always Love You“, „9 To 5“ и „Jolene“.

Източник: БГНЕС    
Доли Партън Здравословни проблеми Отложени концерти Молитви Кънтри музика Фрида Партън Лас Вегас Камък в бъбреците Знаменитости Сизърс Палас
Последвайте ни

По темата

Шокиращо разкритие за рали Варна: Нямало забрана за зрители на мястото на инцидента

Шокиращо разкритие за рали Варна: Нямало забрана за зрители на мястото на инцидента

Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра с футбола

Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра с футбола

Борисов: Терзиев да дойде с решение за боклука и ще има 66 депутати „за“

Борисов: Терзиев да дойде с решение за боклука и ще има 66 депутати „за“

Хейли Бийбър с дръзка фотосесия в спалнята

Хейли Бийбър с дръзка фотосесия в спалнята

Важно от НОИ: Как да получите старата си пенсия дори след месеци

Важно от НОИ: Как да получите старата си пенсия дори след месеци

pariteni.bg
Настроението на котките влияе ли се от времето

Настроението на котките влияе ли се от времето

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 1 ден
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 23 часа
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 23 часа
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 21 часа

Виц на деня

Тя: - Като Пепеляшка съм - чистя, готвя, пера... Той: - Нали ти обещах, че ще живееш като в приказките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Забраната за достъп до "Елените" пада частично

Забраната за достъп до "Елените" пада частично

България Преди 8 минути

Обстановката в област Бургас към момента е нормална, съобщи областният управител на Бургас Владимир Крумов

Терзиев за кризата с боклука: С всеки изминал ден обстановката става все по-нормална

Терзиев за кризата с боклука: С всеки изминал ден обстановката става все по-нормална

България Преди 14 минути

Гражданите активно подават сигнали за нередности, заяви столичният кмет

Росен Желязков: Наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдания

Росен Желязков: Наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдания

България Преди 33 минути

По думите му правителството показва завиден коалиционен дух

Затварят Коринтския канал за ремонт

Затварят Коринтския канал за ремонт

Свят Преди 40 минути

Каналът свързва Коринтския със Сароническия залив и съкращава значително пътя между Йонийско и Егейско море

Пеевски за Радев: Нека си прави партията с Копринката и Узунов, искам го на терена

Пеевски за Радев: Нека си прави партията с Копринката и Узунов, искам го на терена

България Преди 44 минути

Лидерът на "ДПС - Ново начало" се обяви против евентуално излизане на президента от политиката за две години след края на президентския му мандат

Срутването на сграда в Мадрид отне живота на 4 души

Срутването на сграда в Мадрид отне живота на 4 души

Свят Преди 47 минути

Причината за срутването се разследва

Белият дом се подигра с „кикотенето“ на Камала Харис

Белият дом се подигра с „кикотенето“ на Камала Харис

Свят Преди 58 минути

Харис от години е обект на критики заради отличителния си, често бурен смях

<p>Осъдиха&nbsp;мъж за разпространение на детска порнография</p>

Съд в Хасково осъди мъж условно за разпространение на детска порнография

България Преди 58 минути

Случаят с Константин Вишински е от средата на ноември 2022 година, когато общо 13 души в цялата страна бяха задържани при акция срещу разпространението на порнографски материали с участието на деца

Напрежение в САЩ: Гвардейци от Тексас са разположени в Илинойс по заповед на Тръмп

Напрежение в САЩ: Гвардейци от Тексас са разположени в Илинойс по заповед на Тръмп

Свят Преди 1 час

Местните власти на щата Илинойс и на град Чикаго се опитват да блокират разполагането на войници чрез съдебно дело, но към момента не успяват

<p>&bdquo;Деца бяха напълно <span style="color:#ff0000;">разкъсани</span>&ldquo;:&nbsp;Бомбена атака в Мианмар, загинаха 24 души</p>

Военен парапланер бомбардира протест в Мианмар, загинаха 24 души, а 47 са ранени

Свят Преди 1 час

Хиляди са загинали и милиони са били разселени от 2021 г. насам, когато армията завзе властта в страната

Златото премина рекордните 4 000 долара за тройунция

Златото премина рекордните 4 000 долара за тройунция

Пари Преди 1 час

Глобална икономическа несигурност, търговската война на Доналд Тръмп и геополитически кризи повлияха на скока на златото

Затвориха пътя Велико Търново - Арбанаси заради паднала скална маса

Затвориха пътя Велико Търново - Арбанаси заради паднала скална маса

България Преди 1 час

Обходният маршрут за Арбанаси и Горна Оряховица е през новия мост над река Янтра

Израел спря нова флотилия за Газа, депортира активисти

Израел спря нова флотилия за Газа, депортира активисти

Свят Преди 1 час

По данни на организацията, корабите са превозвали хуманитарна помощ на стойност над 110 000 долара, включително лекарства, дихателни апарати и хранителни продукти, предназначени за болници в Газа

Защо са полудявали пазачите на фарове?

Защо са полудявали пазачите на фарове?

Любопитно Преди 1 час

Животът на пазача на фар не случайно е вдъхновил няколко страшни филма

Опит за покушение срещу президента на Еквадор, има задържани

Опит за покушение срещу президента на Еквадор, има задържани

Свят Преди 1 час

Те нападнали автомобила на държавния глава Даниел Нобоа

Щастлива развръзка: Евакуираха всички блокирани на Еверест алпинисти

Щастлива развръзка: Евакуираха всички блокирани на Еверест алпинисти

Свят Преди 2 часа

Районът около Еверест остава временно затворен

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

dogsandcats.bg
1

Сорт български домат с признание в Мадрид

sinoptik.bg
1

Проливни дъждове в следващите 48 часа

sinoptik.bg

Светът се моли за Доли Партън: Какво е състоянието ѝ?

Edna.bg

Ето кои зодии са сигма жени

Edna.bg

Барселона набеляза интересен заместник на Левандовски

Gong.bg

Мартин Петков спечели гласуването за WINBET Гол на кръга

Gong.bg

Обявиха червен код за валежи в Северна България

Nova.bg

Пада частично забраната за достъп до Елените

Nova.bg