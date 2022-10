"Вълшебни" розови делфини бяха спасени в Боливия (ВИДЕО)

С пасители с лодки и дронове са работили три дни в тучен участък от тропическите гори на Амазония в Боливия, за да открият двойка попаднали в капан застрашени Амазонски речни делфини (розови делфини), предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Two pink river dolphins were rescued in Bolivia's Amazon rainforest after they were found languishing in still water ponds cut off from the Rio Grande River https://t.co/h0siMXWBaR pic.twitter.com/yHicLVIaDw