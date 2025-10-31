Любопитно

Вълнуващи истории правят своя дебют по KINO NOVA през ноември

Ново приключение очаква зрителите на филмовия канал всеки понеделник и вторник

31 октомври 2025, 10:16
Вълнуващи истории правят своя дебют по KINO NOVA през ноември
„Френският бюлетин на Либърти, Канзас Ивнинг Сън“   
Източник: NOVA

Н оември ще зарадва киноманите с вълнуващи нови заглавия в програмата на KINO NOVA. Всеки понеделник и вторник интересни герои ще преминават през завладяващи сюжети малко преди полунощ.

Четири сезона на Глория
„Четири сезона на Глория“ Източник: NOVA

Първата седмицата започва (3 ноември) с Бенисио дел Торо, Ейдриън Броуди, Франсис Макдорманд, Леа Сейду и други утвърдени имена с невероятната история във „Френският бюлетин на Либърти, Канзас Ивнинг Сън“ от 23:30 ч. Във филма режисьорът Уес Андерсън разкрива колко много гледни точки може да има към смъртта на редактора на известното печатно издание Артур Хауицер (Бил Мъри). На 4 ноември Джулиан Мур и Алисия Викандер ще се превъплътят в образа на иконата за няколко поколения жени - Глория Стайнем. Биографичната драма „Четири сезона на Глория“ ще разкрие целия път на активистката от номадското й детство до писател и непримирим глас на жените по целия свят.

През погледа на Тами Фей
„През погледа на Тами Фей“ Източник: NOVA

На 10 ноември киноманите ще видят света „През погледа на Тами Фей“. Животът на телевизионната проповедница е поредица от върхове, падения и изкупление. Джесика Частейн и Андрю Гарфийлд пресъздават възхода на семейството – от обикновени хора с послания за любов и единство до краха им след публични скандали и финансови нередности, свързани със създадената от тях най-голямата религиозна телевизионна мрежа. Истинската история на впечатляващ състезателен кон започва на 11 ноември от 23:00 ч. в „Кон мечта“. В лентата млада жена (Тони Колет), която търси своя път, ще вдъхнови всички около себе си да инвестират в мечтата й – да отгледа изключителен жребец. Успехът им няма да закъснее и ще се превърне в символ на надеждата.

Кон мечта
„Кон мечта“ Източник: NOVA

Каква е цената, която трябва да платиш, когато влезеш в ролята на Бог? Отговор на този въпрос дават членовете на Комитета по трансплантации на органи в голяма нюйоркска болница на 17 ноември в драмата „Цената на живота“ от 23:20 ч. Те ще имат точно един час, за да решат кой от трима пациенти да получи сърце. Какви ще бъдат последиците от решението им? На 18 ноември от 22:50 ч. KINO NOVA ще представи един от последните филми с участието на легендарната Даян Кийтън, която светът загуби наскоро. В „Еликсир на младостта“ три приятелки ще открият чудодейна напитка, която ще им върне младостта, но вече нищо няма да бъде такова, каквото го помнят.

Еликсир на младостта
„Еликсир на младостта“ Източник: NOVA

Последната седмица на ноември ще започне (24 ноември) с невероятната история на четирикратния шампион в NBA Леброн Джеймс в драмата „Изгряването на звездата“ в полунощ. Филмът разкрива как младият Леброн (Маркиз „Муки“ Кук) и неговите приятели се обединяват, за да станат най-добрият гимназиален отбор в Америка. А това е само началото на кариерата на един от най-великите баскетболисти на всички времена. Комедията „Марк, Мери и другите“ ще представи нестандартен поглед към любовта във вторник (25 ноември) от 23:30 ч. Марк (Бен Розенфийлд) и Мери (Хейли Лоу) са лудо влюбени, а година по-късно романтиката помежду им прераства в брак. Неочаквано тя предлага да отворят връзката си, а това води след себе си нови преживявания и безброй въпроси за истинските ценности в живота.

Марк, Мери и другите
„Марк, Мери и другите“ Източник: NOVA

Не пропускайте премиерните заглавия по KINO NOVA през ноември.

Източник: NOVA    
KINO NOVA филмови премиери ноември кино програма драми биографични филми Уес Андерсън
