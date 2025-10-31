Вълнуващи истории правят своя дебют по KINO NOVA през ноември

Н оември ще зарадва киноманите с вълнуващи нови заглавия в програмата на KINO NOVA. Всеки понеделник и вторник интересни герои ще преминават през завладяващи сюжети малко преди полунощ.

„Четири сезона на Глория“ Източник: NOVA

Първата седмицата започва (3 ноември) с Бенисио дел Торо, Ейдриън Броуди, Франсис Макдорманд, Леа Сейду и други утвърдени имена с невероятната история във „Френският бюлетин на Либърти, Канзас Ивнинг Сън“ от 23:30 ч. Във филма режисьорът Уес Андерсън разкрива колко много гледни точки може да има към смъртта на редактора на известното печатно издание Артур Хауицер (Бил Мъри). На 4 ноември Джулиан Мур и Алисия Викандер ще се превъплътят в образа на иконата за няколко поколения жени - Глория Стайнем. Биографичната драма „Четири сезона на Глория“ ще разкрие целия път на активистката от номадското й детство до писател и непримирим глас на жените по целия свят.

„През погледа на Тами Фей“ Източник: NOVA

На 10 ноември киноманите ще видят света „През погледа на Тами Фей“. Животът на телевизионната проповедница е поредица от върхове, падения и изкупление. Джесика Частейн и Андрю Гарфийлд пресъздават възхода на семейството – от обикновени хора с послания за любов и единство до краха им след публични скандали и финансови нередности, свързани със създадената от тях най-голямата религиозна телевизионна мрежа. Истинската история на впечатляващ състезателен кон започва на 11 ноември от 23:00 ч. в „Кон мечта“. В лентата млада жена (Тони Колет), която търси своя път, ще вдъхнови всички около себе си да инвестират в мечтата й – да отгледа изключителен жребец. Успехът им няма да закъснее и ще се превърне в символ на надеждата.

„Кон мечта“ Източник: NOVA

Каква е цената, която трябва да платиш, когато влезеш в ролята на Бог? Отговор на този въпрос дават членовете на Комитета по трансплантации на органи в голяма нюйоркска болница на 17 ноември в драмата „Цената на живота“ от 23:20 ч. Те ще имат точно един час, за да решат кой от трима пациенти да получи сърце. Какви ще бъдат последиците от решението им? На 18 ноември от 22:50 ч. KINO NOVA ще представи един от последните филми с участието на легендарната Даян Кийтън, която светът загуби наскоро. В „Еликсир на младостта“ три приятелки ще открият чудодейна напитка, която ще им върне младостта, но вече нищо няма да бъде такова, каквото го помнят.

„Еликсир на младостта“ Източник: NOVA

Последната седмица на ноември ще започне (24 ноември) с невероятната история на четирикратния шампион в NBA Леброн Джеймс в драмата „Изгряването на звездата“ в полунощ. Филмът разкрива как младият Леброн (Маркиз „Муки“ Кук) и неговите приятели се обединяват, за да станат най-добрият гимназиален отбор в Америка. А това е само началото на кариерата на един от най-великите баскетболисти на всички времена. Комедията „Марк, Мери и другите“ ще представи нестандартен поглед към любовта във вторник (25 ноември) от 23:30 ч. Марк (Бен Розенфийлд) и Мери (Хейли Лоу) са лудо влюбени, а година по-късно романтиката помежду им прераства в брак. Неочаквано тя предлага да отворят връзката си, а това води след себе си нови преживявания и безброй въпроси за истинските ценности в живота.

„Марк, Мери и другите“ Източник: NOVA

Не пропускайте премиерните заглавия по KINO NOVA през ноември.