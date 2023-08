20 години в организма: Разяждаща стомаха бактерия причинила рак и довела до смъртта на мъж

З ак Уилкокс изживял най-хубавите си години, когато бил на 19, пътувайки с раница из Индия. Но през последната седмица от приключението си се прибрал в дома на майка си в Бат, Югозападна Англия. Той бил болен и имал диария в продължение на три седмици, но не осъзнавал, че това може да е нещо много по-сериозно и да се дължи на бактерия, която ще коства живота му.

Зак умира на 40-годишна възраст през 2021 г., само три месеца след като му съобщават, че има рак на стомаха. Майка му, 77-годишната Ребека Уилкокс, вярва, че ракът му е причинен от инфекция, причинена от стомашно-чревна бактерия - Helicobacter Pylori, за която след резултатите от биопсията тя подозира, че е прихванал по време на пътуванията си в Индия преди години.

