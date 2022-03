Войната в TikTok

З а всеки, който има TikTok акаунт, не е новост фактът, че с всяко влизане в приложението се сблъскваме с множество емоции, породени от различни видеа. С отваряне на приложението можем да бъдем посрещнати от видеа тип "направи си сам" или такива с животни или пък такива, на които се вижда град в тъмнината, заснет от прозореца на апартамент, а на фон се чуват сирени със запъхтяно дищане на някого... Видео, което Ребека Дженингс от Vox е видяла на 24 февруари.

Тя пише, че няма представа дали кадрите са заснети от реален човек в Украйна, който наблюдава какво се случва извън прозореца му в реално време, но казва, че е почти сигурна, че снимащият не е същият, който е качил видето в TikTok. Видеото се излъчва "на живо", но всъщност, ако човек се вгледа, кадрите просто се повтарят. В коментарите пък пише, че видеото е измама и е "заснето за пари".

Това е TikTok в момента. Версията, в която приложението никога не е искало да се превърне.

Приложението стартира през 2018 г., като според Ребека Дженингс идеята на TikTok е била то да бъде забавно и аполитично място. В последните три години обаче то се превръща в платформа за политически коментари, активизъм и пропаганда, а в момента е и силно обвързан с войната в Украйна.

От Washington Post дори използвали приложението за проследяване на руските войски през последните няколко седмици, като гледали само видеоклипове, качени в TikTok.

Видеото, което Ребека Дженингс е видяла, е само едно от многото такива, целящи повече гледания и приходи. Много често хората мамят гледащите, като ги карат да им пращат дарения. В TikTok това става лесно с опцията "изпращане на подарък" - пращаш подарък на човека, качил видеото, докато го гледаш, само с един клик. Някои видеа са заснети в други градове по време на различен конфликт, но хората, които ги качват, твърдят, че всъщност са снимани в Украйна сега. Някои ползват фалшиво аудио. Някои са просто кадри от видеоигри.

Проблемите с дезинформацията по време на война не са точно новост са социалните мрежи. В Twitter популярни личности "се състезават" да напишат мнението си по дадена тема дори и тя да не ги засяга пряко.

A fake TikTok from Ukraine has garnered over 5 million views in 12 hours.



It features a couple repeating “oh my god, oh my god” then there’s a loud explosion, screaming and he saw “ow my leg.”



I found this exact audio on another video from the 2020 Beirut explosion. pic.twitter.com/fP20IdtfX7