Свят

Америка се отказа от „Доналд“: Името на Тръмп достигна историческо дъно

Надежда Неменски Надежда Неменски

25 юни 2026, 11:33
Америка се отказа от „Доналд“: Името на Тръмп достигна историческо дъно
Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

В се по-малко американци кръщават децата си „Доналд“, като името достигна ново рекордно дъно по време на втория мандат на президента Доналд Тръмп, съобщава The Independent.

Данните на Администрацията за социално осигуряване (SSA) показват, че 2025 г. е била най-ниската точка в писмената история за това име, като Доналд се класира едва на 690-о място сред най-популярните имена в САЩ, съобщи медията NOTUS във вторник.

За сравнение, 690-ото най-популярно американско момичешко име през 2025 г. е било Халеси (Khaleesi) – думата на дотракийски език за „кралица“ в сериала на HBO „Игра на тронове“.

Най-популярното бебешко име за момчета през 2025 г. е било Лиъм, а най-популярното за момичета – Оливия, според данните на SSA.

Президентът Тръмп е роден през 1946 г., 12 години след като популярността на неговото име достига своя пик, като то остава сред 100-те най-популярни бебешки имена до 90-те години на миналия век.

Популярността на Доналд започва да затихва още преди той да влезе в политиката, като спада до номер 263 в класациите през 2004 г. – същата година, в която се провежда премиерата на риалити предаването „Стажантът“ (The Apprentice), отбелязва медията.

След това името се свлича до 489-о място през 2016 г., когато Тръмп е избран за първи път за президент, и падна още по-надолу по време на втория му мандат.

Междувременно Мелания проби в топ 1000 на най-популярните момичешки имена през 2017 г. – годината, в която Тръмп встъпи в длъжност за първия си мандат. Оттогава насам обаче името на първата дама не е безпокоило класациите.

Предшественикът на Тръмп, Барак Обама, никога не е влизал в топ 1000 на най-популярните бебешки имена, като нито Барак, нито Обама са били популярни избори за бебешко име, откакто той пое поста.

Името Джоузеф е класирано като 29-ото най-популярно име за момчета през 2025 г. Джоузеф е постоянно предпочитан избор в САЩ, но през 2024 г. падна до най-ниската си позиция от 2000 г. насам – същата година, в която Джо Байдън напусна поста си.

Откакто се завърна на поста, Тръмп е на мисия да изпише името си върху паметници във Вашингтон, въпреки че наскоро му беше наредено да премахне името си от центъра „Кенеди“ (Kennedy Center), след като съдия отсъди, че името е било поставено незаконно без съгласието на Конгреса.

Гласуване в началото на 2026 г. определи, че летището в Палм Бийч, Флорида, ще бъде преименувано на Международно летище „Доналд Дж. Тръмп“, а в Конгреса има законопроект, настояващ лицето на президента да бъде поставено върху възпоменателна банкнота от 250 долара, въпреки настоящия федерален закон, който забранява използването на лика на жив човек върху парични знаци.

Преди да стане президент, Тръмп поставяше фамилията си със златни букви върху своите сгради и голф игрища.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Independent    
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