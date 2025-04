Война, страдание, героизъм: Акцентите във великденското послание на крал Чарлз

Б ританският крал Чарлз използва годишното си великденско послание, за да разсъждава за войната, човешкото страдание и героизма на хората, които рискуват живота си, за да защитят другите, предаде Ройтерс.

"Една от загадките на нашата човешка същност е как сме способни и на голяма жестокост, и на голяма доброта“, каза той, описвайки това, което нарече "парадоксалността на човешкия живот".

