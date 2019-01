Последният сингъл на Ариана Гранде 7 Rings оглавява музикалните класации вече няколко седмици. За да отпразнува успеха, певицата татуира името на песента върху дланта си с японски символи.

Оказа се обаче, че е допусната правописна грешка и текстът в превод означава вид малко барбекю върху дървени въглища, а не "Седем пръстена".

Ariana Grande wanted to celebrate her new single 7 Rings with tattoo in Japanese. She just combined kanji 'seven' 七 and 'ring' 輪. But the word 七輪 doesn't mean '7 rings'. It means 'grill'...

Oopsie-doopsie... pic.twitter.com/EP7XJ7wkie