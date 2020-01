Ето кои са най-високоплатените спортисти на десетилетието

В зората на новото хилядолетие равносметките за току-що отминалото все още са на преден план.

Днес ще ви запознаем с класацията на Forbes, която подрежда десетте най-високоплатени спортисти в периода от 2010 г. до 2019 г.

В списъка влизат двама боксьори, двама футболисти, двама голфъри, двама баскетболисти, един тенисист и един състезател от Формула 1.

В ГАЛЕРИЯТА ВИЖТЕ КОИ СА ДЕСЕТТЕ НАЙ-ВИСОКОПЛАТЕНИ СПОРТИСТИ НА ДЕСЕТИЛЕТИЕТО

10. Луис Хамилтън – 400 млн. долара

За последните десет години Хамилтън пет титли на световен шампион във Формула 1.

Хамилтън заема почетната десета позиция, като за изминалото десетилетие той е спечелил 400 млн. долара.

‘Money May' lives up to the moniker 💵@FloydMayweather tops @Forbes list of highest paid athletes this decade. pic.twitter.com/GzOeVh6Dge