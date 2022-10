Мъск представи амбициозен проект за ново поколение робот

И лън Мъск представи два прототипа на хуманоидния робот Оптимъс (Optimus), който компанията му "Тесла" се надява да произведе един ден в "милиони" бройки, за да "трансформира цивилизацията" и да изгради "бъдеще на изобилие", в което бедността ще е изчезнала, предадоха световните осведомителни агенции.

Ранната версия на робота се появи предпазливо на сцената в Калифорния, където се проведе годишната конференция на "Тесла", на която бе представен напредъкът на компанията в сферата на изкуствения интелект, отбелязва АФП.

Роботът поздрави, вдигайки ръка, а видеокадри показа как носи пакет на служител и полива растения.

Служителите демонстрираха и по-усъвършенстван прототип на Оптимъс, който има по-малко открити кабели, но все още не е способен да ходи сам.

Илън Мъск призна, че други организации са проектирали по-сложни роботи, но "нямат интелигентността да се движат сами .. И са много скъпи", допълни той.

‘Optimus is designed to be an extremely capable robot, but made in very high volume, and it’s expected to cost much less than a car’: Elon Musk unveiled the prototype of Tesla’s humanoid robot at the electric-vehicle maker's ‘AI Day’ event https://t.co/ZI4dR7BmF5 pic.twitter.com/THY2Ico37N