Любопитно

От „Spice Girl“ до модна икона: Виктория Бекъм с признание за успехите и провалите си и защо никога не се усмихва

51-годишната бивша звезда на Spice Girls и моден предприемач е решена да разкаже собствената си история

9 октомври 2025, 10:45
От „Spice Girl“ до модна икона: Виктория Бекъм с признание за успехите и провалите си и защо никога не се усмихва
Източник: Getty Images/Guliver

Не става въпрос за него, а за мен“, заявява Виктория Бекъм, говорейки за съпруга си Дейвид Бекъм, съобщава BBC.

И точно това виждаме в нов трисериен документален филм, който излиза по Netflix.

51-годишната бивша звезда на Spice Girls и моден предприемач е решена да разкаже собствената си история – две години след като бившият капитан на Англия сър Дейвид, на 50 години, издаде свой собствен, изключително успешен телевизионен сериал.

Епизодите ни отвеждат в поп кариерата на Виктория, семейния ѝ живот, борбите ѝ да се преоткрие и подготовката ѝ за голямо ревю на Седмицата на модата в Париж.

Научаваме също за сериозните финансови проблеми, с които се е сблъсквал нейният моден бизнес, и как се е страхувала, че може да „загуби всичко“.

Има приноси от известни приятели, включително Ева Лонгория, и модни титани като Дама Ана Уинтур и Донатела Версаче.

Ето основните изводи от нейния документален филм.

Преди Spice Girls, Виктория „не беше готина“

Лейди Бекъм постигна главозамайваща слава в Spice Girls, така че е трудно да се повярва, че в училище е била „онова неяк хлапе“, което не се вписваше.

„Определено бях самотник в училище“, казва тя, обяснявайки, че е била тормозена.

Spice Girls се обединяват през 1994 г., след като Мел Би, Мел Си, Ема Бънтън, Джери Халиуел и Виктория отговарят на обява за кандидатки.

След издаването на дебютния им сингъл Wannabe през 1996 г., който оглави класациите, „Spice mania“ заля планетата със самопровъзгласилата си мантра „Girl Power“ – марка за овластяване на жените, която ги превърна в глобален феномен в поп културата.

Виктория Бекъм отдава заслуга на колегите си от групата, че са я направили „по-безгрижна, по-забавна“ и казва, че това е бил първият път, когато се е почувствала популярна.

Тя все още се сблъскваше с негативни заглавия за теглото си и обсъжда, че има хранително разстройство. Казва, че никога не е говорила за това публично, нито дори много с родителите си, но че това я е направило „много добра в лъжите“.

Но лейди Бекъм казва, че другите Spice Girls са я накарали „да се чувства достатъчно добре“ в това да бъде себе си. Това е послание, което тя продължава да внушава на 14-годишната си дъщеря Харпър.

„Казвам на Харпър всеки ден, бъди себе си“, казва тя.

Какво е било погребано в Баден-Баден?

Джери Халиуел напусна Spice Girls през 1998 г., а групата се разпадна през 2001 г.

Виктория Бекъм казва, че е намерила прехода „наистина, наистина труден“.

Тя продължи да прави музика, но критиките, които получи, „наистина я нараниха“.

След това дойде скандалният период на „Жените и съпругите“. Снимки на Виктория и други съпруги и приятелки, подкрепящи своите футболни партньори в германския град Баден-Баден през 2006 г., бяха разпръснати по всички таблоиди.

„Беше забавно“, казва Виктория Бекъм за този период от живота си.

Но сега тя признава, че във всичко това е имало „елемент на търсене на внимание“. „Опитвах се да открия себе си, чувствах се непълноценна, тъжна, може би замръзнала във времето“, казва тя.

След като семейството се премести в САЩ, лейди Бекъм реши, че иска да работи в модната индустрия.

Но за да направи това, тя знаеше, че трябва да се откаже от другите си персони – на Spice Girls, на Уличния герой. „Зарових тези цици в Баден-Баден“, казва тя.

Виктория „почти загуби всичко“ заради проблемите си в модния бизнес

Виктория Бекъм е поразително откровена за трудностите, с които се е сблъсквал нейният моден бизнес.

Тя казва, че хората изобщо не са я възприемали като „готина“ и че много от тях са отказвали да я приемат насериозно.

И гигантът на Vogue, Дейм Анна, затвърждава това мнение, когато казва за модните стремежи на Виктория: „Мислех, че може би това е хоби. Не го вярвах съвсем.“

Виждаме растежа на Victoria Beckham Ltd, но също и сериозните финансови проблеми, с които се сблъсква. Сър Дейвид казва, че не е смятал, че бизнесът ѝ ще оцелее, докато Виктория Бекъм е съгласна.

„Почти загубих всичко и това беше мрачно, мрачно време. Плачех всеки ден, преди да отида на работа, защото се чувствах като пожарникар“, казва тя. 

Тя казва, че фирмата ѝ е била „десетки милиони на червено“.

В по-късна сцена гласът ѝ се пречупва и тя се разплаква, когато си спомня как сър Дейвид се е намесил, за да помогне на бизнеса ѝ.

Но сериалът показва и как тя успява да промени нещата и я виждаме как полага всички усилия в навечерието на триумфалното си пролетно/лятно ревю на Седмицата на модата в Париж през септември 2024 г.

Супермоделът Джиджи Хадид я последва, облечена в поразителна изумруденозелена рокля. Дама Анна е показана в присъствието на публиката и в по-ранен клип казва, че Виктория Бекъм „напълно ни е доказала, че грешим“.

Днес бизнесът на Victoria има офиси в Лондон и Ню Йорк, с водещ магазин в Мейфеър, Лондон. Продуктите на марката се предлагат в 230 магазина в 50 страни по света, според уебсайта на компанията.

Семейният живот продължава, на фона на съобщения за вражда с Бруклин

Най-големият син на двойката, 26-годишният Бруклин, е споменат няколко пъти в шоуто и се появява за кратко. Виктория Бекъм го повдига в разговор, когато обсъжда сутрешното гадене, с което се е сблъсквала, докато е била бременна с него и е пеела със Spice Girls.

Но през последните няколко месеца голяма част от онлайн интереса около семейство Бекъм е фокусиран върху съобщенията, че Бруклин и съпругата му Никола са се скарали с останалата част от семейството.

Двойката отсъстваше от честванията на 50-ия рожден ден на Дейвид Бекъм и не публикува онлайн послание за рождения ден, което подхранваше интригата.

Никола в миналото е отричала да е имало семейна вражда. Сър Дейвид и лейди Бекъм никога не са признавали слуховете за разрив и са отказали коментар, когато са били попитани от BBC News.

Наскоро получихме намек по темата от Виктория, която каза пред „Сънди Таймс“ как смята, че помирението между Лиъм и Ноел Галахър сигурно е направило майка им „толкова щастлива“.

„Като майка, това сигурно е... тя сигурно е толкова щастлива да види как момчетата ѝ се разбират“, каза тя.

Репортерката от шоубизнеса Катрина Роуз отбелязва, че в сериала не е имало „никакъв намек“ за предполагаема вражда.

„Виктория поставя много рекорди тук, но не е привлечена по тази конкретна тема.“

Има добро обяснение защо тя не се усмихва

Виктория Бекъм показа eфирни и минималистични рокли на Седмицата на модата в Париж
18 снимки
Виктория Бекъм показа eфирни и минималистични рокли на Седмицата на
Виктория Бекъм показа eфирни и минималистични рокли на Седмицата на
Виктория Бекъм показа eфирни и минималистични рокли на Седмицата на
Виктория Бекъм показа eфирни и минималистични рокли на Седмицата на

Нацупените устни на лейди Бекъм се превърнаха в нейния определящ външен вид през 90-те години на миналия век. Но в новия сериал тя признава, че има по-дълбока причина, поради която никога не се усмихва.

„В момента, в който видя камера, се променям“, казва тя.

„Бариерата се вдига, бронята ми се слага и точно тогава, знаете, онази нещастна крава, която не се усмихва - точно тогава тя излиза. И аз съм толкова наясно с това.“

Тя добавя, че „би предпочела да не е този човек“ и си пожелава да има увереността да излезе пред камерите и да се усмихне.

На други места тя настоява, че наистина се усмихва.

„Изглеждах нещастно през всичките тези години, защото когато застанахме на червения килим, този човек винаги вървеше отляво“, казва тя, посочвайки с ръка Дейвид Дейвид.

„Когато се усмихвам, се усмихвам отляво, защото ако се усмихна отдясно, изглеждам зле. Следователно се усмихвам отвътре, но никой никога не го вижда, затова изглеждам толкова мрачен.“

Това е едно от приложенията на шумен кухненски блендер.

Предаването е изпълнено с малки подробности за връзката на семейство Бекъм – много от които не знаехме преди.

Например, Дейвид Бекъм пуска блендер, когато не иска да слуша Виктория (поне така казва тя).

Двамата имат мили спомени от бурната си романтика през 90-те години на миналия век, която доведе до сватбата им и раждането на бебе в рамките на две години.

Сър Дейвид разсъждава, че родителите му - и мениджърът му - биха предпочели той да се ожени за местно момиче, което е останало в Манчестър, където е играл за Манчестър Юнайтед. „Но аз не исках това“, казва той, избирайки вместо това световноизвестната знаменитост Виктория.

„Бях толкова развълнувана, исках всички да знаят, че излизам с Пош Спайс“, казва бившият капитан на Англия.

Виктория Бекъм, от своя страна, казва, че никога не е била младо момиче, което да мечтае да се омъжи или да стане майка. „Едва когато срещнах Дейвид, тези неща ми хрумнаха“, казва тя.

Няма да има друго бебе на Бекъм

В последния епизод, който е заснет преди 50-ия рожден ден на сър Дейвид тази година, двамата размишляват върху всичко, което са постигнали, и какво ги очаква.

„Успехът е хубаво чувство, няма да лъжа. Все още имам много неща, които искам да направя“, казва Виктория. 

Дейвид Бекъм, от своя страна, изглежда има нещо друго на ума си.

„Сега и двамата сме, е, аз съм почти на 50, ти си на 51, какво следва? Още едно бебе?“, пита Дейвид жена си.

Виктория се смее. „Още едно бебе? Боже мой. Не.“

Източник: BBC    
Виктория Бекъм документален филм Netflix Спайс Гърлс моден бизнес Дейвид Бекъм финансови проблеми поп кариера семеен живот Гърл Пауър
Последвайте ни

По темата

„Ще ти извадя очите и ще ти ги сложа в ръцете“: Обвиниха мъж за заплаха и побой над майка си и жена си

„Ще ти извадя очите и ще ти ги сложа в ръцете“: Обвиниха мъж за заплаха и побой над майка си и жена си

От „Spice Girl“ до модна икона: Виктория Бекъм с признание за успехите и провалите си и защо никога не се усмихва

От „Spice Girl“ до модна икона: Виктория Бекъм с признание за успехите и провалите си и защо никога не се усмихва

Урсула фон дер Лайен и разделеният Европейски парламент

Урсула фон дер Лайен и разделеният Европейски парламент

Болногледач разкри болезнената истина за Михаел Шумахер

Болногледач разкри болезнената истина за Михаел Шумахер

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Четвърти ремонт на „Тракия”, става все по-хубаво

Четвърти ремонт на „Тракия”, става все по-хубаво

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 2 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 1 ден
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 2 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 1 ден

Виц на деня

Съпруг крещи на жена си: - Толкова съжалявам, че не ти поиска ръката някой идиот! Тя: - Поиска я! - И защо не се омъжи…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Убийство на мъж в Софийско, задържан е синът на жертвата</p>

Разследват убийство на мъж в Софийско, задържан е синът на жертвата

България Преди 12 минути

41-годишният е арестуван за срок до 24 часа

<p>България прави ключова стъпка към еврото</p>

БНБ закупи злато във връзка с въвеждането на еврото

България Преди 22 минути

Целта е да се осигури необходимото количество злато, без да се намалява съществуващият златен резерв на БНБ

Най-лошият кошмар на ЕС никога не е изглеждал толкова реален

Най-лошият кошмар на ЕС никога не е изглеждал толкова реален

Свят Преди 40 минути

Ако крайната десница поеме контрола над парламента във втората по големина страна на ЕС, Европа ще се промени фундаментално

Санкциите на САЩ срещу сръбската петролна компания NIS влязоха в сила

Санкциите на САЩ срещу сръбската петролна компания NIS влязоха в сила

Свят Преди 44 минути

Компанията твърди, че разполага с достатъчно запаси от суров петрол за преработка в момента, а бензиностанциите са напълно снабдени с всички видове петролни продукти

<p>Доли Партън: Още не съм умряла!</p>

Доли Партън: „Още не съм умряла!“ - легендарната певица отговаря на слуховете за влошено здраве

Свят Преди 46 минути

И, в типичния си стил, завърши с шега: „Просто исках да знаете, че не умирам.“

Председателят на БСП - София: Още 18 договора за сметосъбиране изтичат след два месеца

Председателят на БСП - София: Още 18 договора за сметосъбиране изтичат след два месеца

България Преди 55 минути

Иван Таков заяви, че поръчката за чистотата е забавена с повече от година

<p>Пеевски: Отново се налага Борисов да ги спасява</p>

Пеевски за кризата с боклука: Борисов отново спасява ПП-ДБ

България Преди 1 час

Те са му като малки деца, и той ги спасява, допълни Пеевски

<p>Борисов: Терзиев две години е плащал на мафията, а сега тя му е виновна</p>

Борисов за кризата с боклука в София: Терзиев две години е плащал на мафията, а сега тя му е виновна

България Преди 1 час

Той е категоричен, че отговорността за настоящото положение пада върху сегашната общинска власт

Кола блъсна и уби мъж край Благоевград

Кола блъсна и уби мъж край Благоевград

България Преди 1 час

Инцидентът е станал около 5:46 часа в четвъртък сутрин

,

Израелски удари след обявяването на споразумение за примирие в Газа

Свят Преди 1 час

Тази нощ Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за ивицата Газа

Провал на Гордиенко изпрати Феномените на номинации в “Игри на волята”

Провал на Гордиенко изпрати Феномените на номинации в “Игри на волята”

Любопитно Преди 2 часа

Балерината Йоанна влезе във Войната на племената

<p>6 години затвор за цивилен, разкрил тайни за войната в Украйна</p>

6 години затвор за цивилен от американската армия, разкрил тайни за войната в Украйна

Свят Преди 2 часа

Този цивилен служител на военновъздушните сили беше арестуван през 2024 г.

<p>&quot;Изтезания, изнасилвания, робство и смърт&quot;: Морално&nbsp;петно за Европа</p>

Време е ЕС да спре да финансира либийските милиции, които вилнеят в Средиземно море

Свят Преди 2 часа

В бъдеще Европа може да се изправи пред абсурдната ситуация да осигурява военен ескорт или евакуация за свои граждани, атакувани от сили, финансирани с европейски пари

<p>Прокуратурата привика на разпит зам.-кмета на СО и директора на завода за отпадъци</p>

Прокуратурата привика на разпит зам.-кмета на Столичната община и директора на завода за отпадъци

България Преди 2 часа

Разпитът на Николай Савов е днес, а на Надежда Бобчева - в петък

Още един ремонт на АМ "Тракия", затворените участъци стават четири

Още един ремонт на АМ "Тракия", затворените участъци стават четири

България Преди 2 часа

Трафикът в 10-километровия участък ще преминава двупосочно в платното за София

Майката на Димитър от Цалапица за полицая, който осъди МВР: Това е шамар в лицето

Майката на Димитър от Цалапица за полицая, който осъди МВР: Това е шамар в лицето

България Преди 3 часа

Битката ѝ за справедливост продължава вече две години, а през това време всички уволнени и отстранени полицаи по случая успяха да осъдят МВР

Всичко от днес

От мрежата

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

dogsandcats.bg
1

Ориент Експрес потегля на пътешествие в Италия

sinoptik.bg
1

Валежите спират, вятърът остава

sinoptik.bg

Тези 11 двойки зодии създават най-щастливи връзки

Edna.bg

11 пробиотични храни, които са супер здравословни

Edna.bg

Проектира ли ЦСКА двойка на бъдещето

Gong.bg

Слух от Саудитска Арабия: Манчестър Юнайтед се продава!

Gong.bg

Нов ремонт на „Тракия”: С него затворените участъци стават четири

Nova.bg

Той не казва нито дума, но разсмива милиони: Среща с Мистър Бийн-младши (ВИДЕО)

Nova.bg