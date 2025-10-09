От „Spice Girl“ до модна икона: Виктория Бекъм с признание за успехите и провалите си и защо никога не се усмихва

„Не става въпрос за него, а за мен“, заявява Виктория Бекъм, говорейки за съпруга си Дейвид Бекъм, съобщава BBC.

И точно това виждаме в нов трисериен документален филм, който излиза по Netflix.

51-годишната бивша звезда на Spice Girls и моден предприемач е решена да разкаже собствената си история – две години след като бившият капитан на Англия сър Дейвид, на 50 години, издаде свой собствен, изключително успешен телевизионен сериал.

Епизодите ни отвеждат в поп кариерата на Виктория, семейния ѝ живот, борбите ѝ да се преоткрие и подготовката ѝ за голямо ревю на Седмицата на модата в Париж.

Научаваме също за сериозните финансови проблеми, с които се е сблъсквал нейният моден бизнес, и как се е страхувала, че може да „загуби всичко“.

Има приноси от известни приятели, включително Ева Лонгория, и модни титани като Дама Ана Уинтур и Донатела Версаче.

Ето основните изводи от нейния документален филм.

Преди Spice Girls, Виктория „не беше готина“

Лейди Бекъм постигна главозамайваща слава в Spice Girls, така че е трудно да се повярва, че в училище е била „онова неяк хлапе“, което не се вписваше.

„Определено бях самотник в училище“, казва тя, обяснявайки, че е била тормозена.

Spice Girls се обединяват през 1994 г., след като Мел Би, Мел Си, Ема Бънтън, Джери Халиуел и Виктория отговарят на обява за кандидатки.

След издаването на дебютния им сингъл Wannabe през 1996 г., който оглави класациите, „Spice mania“ заля планетата със самопровъзгласилата си мантра „Girl Power“ – марка за овластяване на жените, която ги превърна в глобален феномен в поп културата.

Виктория Бекъм отдава заслуга на колегите си от групата, че са я направили „по-безгрижна, по-забавна“ и казва, че това е бил първият път, когато се е почувствала популярна.

Тя все още се сблъскваше с негативни заглавия за теглото си и обсъжда, че има хранително разстройство. Казва, че никога не е говорила за това публично, нито дори много с родителите си, но че това я е направило „много добра в лъжите“.

Но лейди Бекъм казва, че другите Spice Girls са я накарали „да се чувства достатъчно добре“ в това да бъде себе си. Това е послание, което тя продължава да внушава на 14-годишната си дъщеря Харпър.

„Казвам на Харпър всеки ден, бъди себе си“, казва тя.

Какво е било погребано в Баден-Баден?

Джери Халиуел напусна Spice Girls през 1998 г., а групата се разпадна през 2001 г.

Виктория Бекъм казва, че е намерила прехода „наистина, наистина труден“.

Тя продължи да прави музика, но критиките, които получи, „наистина я нараниха“.

След това дойде скандалният период на „Жените и съпругите“. Снимки на Виктория и други съпруги и приятелки, подкрепящи своите футболни партньори в германския град Баден-Баден през 2006 г., бяха разпръснати по всички таблоиди.

„Беше забавно“, казва Виктория Бекъм за този период от живота си.

Но сега тя признава, че във всичко това е имало „елемент на търсене на внимание“. „Опитвах се да открия себе си, чувствах се непълноценна, тъжна, може би замръзнала във времето“, казва тя.

След като семейството се премести в САЩ, лейди Бекъм реши, че иска да работи в модната индустрия.

Но за да направи това, тя знаеше, че трябва да се откаже от другите си персони – на Spice Girls, на Уличния герой. „Зарових тези цици в Баден-Баден“, казва тя.

Виктория „почти загуби всичко“ заради проблемите си в модния бизнес

Виктория Бекъм е поразително откровена за трудностите, с които се е сблъсквал нейният моден бизнес.

Тя казва, че хората изобщо не са я възприемали като „готина“ и че много от тях са отказвали да я приемат насериозно.

И гигантът на Vogue, Дейм Анна, затвърждава това мнение, когато казва за модните стремежи на Виктория: „Мислех, че може би това е хоби. Не го вярвах съвсем.“

Виждаме растежа на Victoria Beckham Ltd, но също и сериозните финансови проблеми, с които се сблъсква. Сър Дейвид казва, че не е смятал, че бизнесът ѝ ще оцелее, докато Виктория Бекъм е съгласна.

„Почти загубих всичко и това беше мрачно, мрачно време. Плачех всеки ден, преди да отида на работа, защото се чувствах като пожарникар“, казва тя.

Тя казва, че фирмата ѝ е била „десетки милиони на червено“.

В по-късна сцена гласът ѝ се пречупва и тя се разплаква, когато си спомня как сър Дейвид се е намесил, за да помогне на бизнеса ѝ.

Но сериалът показва и как тя успява да промени нещата и я виждаме как полага всички усилия в навечерието на триумфалното си пролетно/лятно ревю на Седмицата на модата в Париж през септември 2024 г.

Супермоделът Джиджи Хадид я последва, облечена в поразителна изумруденозелена рокля. Дама Анна е показана в присъствието на публиката и в по-ранен клип казва, че Виктория Бекъм „напълно ни е доказала, че грешим“.

Днес бизнесът на Victoria има офиси в Лондон и Ню Йорк, с водещ магазин в Мейфеър, Лондон. Продуктите на марката се предлагат в 230 магазина в 50 страни по света, според уебсайта на компанията.

Семейният живот продължава, на фона на съобщения за вражда с Бруклин

Най-големият син на двойката, 26-годишният Бруклин, е споменат няколко пъти в шоуто и се появява за кратко. Виктория Бекъм го повдига в разговор, когато обсъжда сутрешното гадене, с което се е сблъсквала, докато е била бременна с него и е пеела със Spice Girls.

Но през последните няколко месеца голяма част от онлайн интереса около семейство Бекъм е фокусиран върху съобщенията, че Бруклин и съпругата му Никола са се скарали с останалата част от семейството.

Двойката отсъстваше от честванията на 50-ия рожден ден на Дейвид Бекъм и не публикува онлайн послание за рождения ден, което подхранваше интригата.

Никола в миналото е отричала да е имало семейна вражда. Сър Дейвид и лейди Бекъм никога не са признавали слуховете за разрив и са отказали коментар, когато са били попитани от BBC News.

Наскоро получихме намек по темата от Виктория, която каза пред „Сънди Таймс“ как смята, че помирението между Лиъм и Ноел Галахър сигурно е направило майка им „толкова щастлива“.

„Като майка, това сигурно е... тя сигурно е толкова щастлива да види как момчетата ѝ се разбират“, каза тя.

Репортерката от шоубизнеса Катрина Роуз отбелязва, че в сериала не е имало „никакъв намек“ за предполагаема вражда.

„Виктория поставя много рекорди тук, но не е привлечена по тази конкретна тема.“

Има добро обяснение защо тя не се усмихва

Нацупените устни на лейди Бекъм се превърнаха в нейния определящ външен вид през 90-те години на миналия век. Но в новия сериал тя признава, че има по-дълбока причина, поради която никога не се усмихва.

„В момента, в който видя камера, се променям“, казва тя.

„Бариерата се вдига, бронята ми се слага и точно тогава, знаете, онази нещастна крава, която не се усмихва - точно тогава тя излиза. И аз съм толкова наясно с това.“

Тя добавя, че „би предпочела да не е този човек“ и си пожелава да има увереността да излезе пред камерите и да се усмихне.

На други места тя настоява, че наистина се усмихва.

„Изглеждах нещастно през всичките тези години, защото когато застанахме на червения килим, този човек винаги вървеше отляво“, казва тя, посочвайки с ръка Дейвид Дейвид.

„Когато се усмихвам, се усмихвам отляво, защото ако се усмихна отдясно, изглеждам зле. Следователно се усмихвам отвътре, но никой никога не го вижда, затова изглеждам толкова мрачен.“

Това е едно от приложенията на шумен кухненски блендер.

Предаването е изпълнено с малки подробности за връзката на семейство Бекъм – много от които не знаехме преди.

Например, Дейвид Бекъм пуска блендер, когато не иска да слуша Виктория (поне така казва тя).

Двамата имат мили спомени от бурната си романтика през 90-те години на миналия век, която доведе до сватбата им и раждането на бебе в рамките на две години.

Сър Дейвид разсъждава, че родителите му - и мениджърът му - биха предпочели той да се ожени за местно момиче, което е останало в Манчестър, където е играл за Манчестър Юнайтед. „Но аз не исках това“, казва той, избирайки вместо това световноизвестната знаменитост Виктория.

„Бях толкова развълнувана, исках всички да знаят, че излизам с Пош Спайс“, казва бившият капитан на Англия.

Виктория Бекъм, от своя страна, казва, че никога не е била младо момиче, което да мечтае да се омъжи или да стане майка. „Едва когато срещнах Дейвид, тези неща ми хрумнаха“, казва тя.

Няма да има друго бебе на Бекъм

В последния епизод, който е заснет преди 50-ия рожден ден на сър Дейвид тази година, двамата размишляват върху всичко, което са постигнали, и какво ги очаква.

„Успехът е хубаво чувство, няма да лъжа. Все още имам много неща, които искам да направя“, казва Виктория.

Дейвид Бекъм, от своя страна, изглежда има нещо друго на ума си.

„Сега и двамата сме, е, аз съм почти на 50, ти си на 51, какво следва? Още едно бебе?“, пита Дейвид жена си.

Виктория се смее. „Още едно бебе? Боже мой. Не.“