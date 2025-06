Дейвид Бекъм става рицар, а Виктория - лейди

Д ейвид Бекъм ще получи рицарско звание, съобщава The Sun. Според изданието, името на бившия футболист е включено в годишния списък с награди, който ще бъде обявен на 14 юни в чест на рождения ден на крал Чарлз III на Великобритания.

След церемонията по освещаването Дейвид ще има право да носи титлата сър, а съпругата му Виктория - лейди.

David Beckham will be knighted next week as part of the King's Birthday Honours. pic.twitter.com/Z5z5b7Vuco