Виктория Бекъм разкри истинската причина, поради която е премахнала гръдните си импланти

Бившата звезда от Spice Girls сподели наскоро, че е взела това решение по съвет на свой близък приятел

14 октомври 2025, 10:56
Виктория Бекъм разкри истинската причина, поради която е премахнала гръдните си импланти
Източник: Getty Images

В иктория Бекъм разкри каква е била истинската причина да премахне гръдните си импланти.

Бившата звезда от Spice Girls сподели наскоро, че е взела това решение по съвет на свой близък приятел и колега дизайнер – Ролан Муре.

„Това произлизаше от нуждата ми да бъда възприемана по-сериозно и от факта, че тогава не знаех коя съм“, споделя Виктория пред The Sun. „Ролан беше човекът, който ме насърчи просто да бъда себе си – да не чувствам, че трябва да играя някаква роля. Просто да смекча образа си.“

51-годишната дизайнерка добавя с усмивка: „Не знам къде изчезнаха тези гърди, но изчезнаха. Определено работата с Ролан повлия на това. Той е невероятен и нямаше да имам тази кариера, ако не беше той.“

Бекъм, която има четири деца със съпруга си Дейвид Бекъм – Бруклин (26), Ромео (23), Круз (20) и Харпър (14), споделя, че често размишлява върху стила си от 90-те години.

„Дълго време след Spice Girls търсех своето предназначение и не знаех какво е то“, признава тя. „Предполагам, че затова се обличах по този начин – с много екстеншъни, прилепнали топове и изкуствен тен... въпреки че, признавам, и днес все още правя изкуствен тен.“

Днес, след като се е утвърдила като влиятелно име в света на модата, Виктория гледа на работата си като на средство да изразява себе си чрез креативност. „Най-хубавото е, че вече мога да показвам себе си чрез колекциите си“, споделя тя.

Въпреки че сега се усмихва на някои от своите ранни модни избори, Бекъм казва, че пази скъпи спомени от онези времена. Тя си припомня тези моменти с носталгия и чувство за хумор в новия си документален филм на Netflix – „Виктория Бекъм“.

„Вижте, беше забавно“, казва тя в сериала. „Имах големи гърди. Имах голяма коса. Ние, дамите, пазарувахме и се наслаждавахме на това. Спомням си как една от съпругите беше купила толкова много дизайнерски дрехи и чанти, че не можеше да мине през въртящите се врати в хотел „Баден-Баден“.“

Виктория добавя: „Това беше период, в който не се чувствах творчески удовлетворена – и именно така останах част от разговора.“

