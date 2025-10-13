Кралски поклон: Кейт Мидълтън избра дизайн на Виктория Бекъм в големия си ден

Д окато посещаваше благотворителния център Home-Start в Оксфорд този четвъртък, 9 октомври, принцесата на Уелс се появи в зашеметяващ маслиненозелен костюм, създаден от самата Виктория Бекъм.

Визията включваше вталено сако „Катрин“ и разкроени панталони „Алина“ от колекцията пролет/лято 2025 на Бекъм.

Kate Middleton supports pal Victoria Beckham in chartreuse suit for surprise outing https://t.co/rZhgI7iUGm pic.twitter.com/aQcXbNb9XL — Page Six (@PageSix) October 9, 2025

Това не е първият път, когато Кейт носи този ансамбъл. Премиерата му пред кралската публика се състоя през май по време на връчването на наградата „Кралица Елизабет II“ за британски дизайн, организирана от Британския моден съвет. Тогава тя го съчета с бяла блуза с волани от Knatchbull. Този път обаче принцесата избра изчистен, монохромен вид, комбинирайки костюма с подходящ зелен топ – фин, но изразителен избор, напомнящ стиловите решения на други кралски особи като кралица Максима на Нидерландия.

Като аксесоари Кейт повторно използва някои от любимите си елементи, включително златни обувки Celia от Ralph Lauren (в гардероба ѝ от 2020 г.), обеци с форма на сълза и зелен аметист от Kiki McDonough, както и златно колие от Daniella Draper, гравирано с инициалите на децата ѝ – George, Charlotte и Louis.

Маслиненозеленият костюм не беше само впечатляващ, но и изключително навременен. Изборът на принцесата съвпадна с премиерата на „Victoria Beckham“ – нов трисериен документален филм на Netflix, който проследява еволюцията на бившата Spice Girls от поп икона до утвърден моден дизайнер.

Princess Kate rewears her trending olive green suit in subtle show of support for Victoria Beckham#affiliate https://t.co/lXCg0KCFjq pic.twitter.com/6f1tVhrg7Y — OK! Magazine (@OK_Magazine) October 9, 2025

Само ден по-рано Виктория Бекъм беше домакин на звездно събитие в хотел The Curzon Mayfair в Лондон, за да отбележи старта на филма. Сред гостите бяха семейство и приятели, включително дизайнерът Том Форд и актрисата Ева Лонгория.

По време на речта си Бекъм говори открито за личния и професионалния път, който я е довел до този момент. Документалният сериал показва както бляскавите, така и трудните страни на кариерата ѝ – от бурната слава на Spice Girls до взискателния свят на модния дизайн. Бекъм споделя трудностите, с които се е сблъсквала, включително натиска да поддържа публичен имидж и преживяванията си с хранително разстройство. Тя говори и за строгия обществен контрол, който я е съпътствал през цялата ѝ кариера. Въпреки тежестта на славата, Бекъм е изградилa модна империя, призната както от критиците, така и от кралските особи. Освен Кейт Мидълтън, други кралски фигури като кралица Летисия от Испания и принцеса Елизабет от Белгия също са се обръщали към нейните модели.

Връзката между семейство Бекъм и кралското семейство не е нова. Дейвид и Виктория Бекъм са присъствали на големи кралски събития през годините, включително сватби и държавни церемонии. Дейвид, дългогодишен приятел на принц Уилям и принц Хари, дори се пошегува за споделената им любов към футбола в интервю за Esquire през 2012 г.: „С тях се разбираме чудесно. Обичат спорта си. Уилям, за съжаление, обича Астън Вила, за което, разбира се, му давам малко признание“, каза той, визирайки съперничеството между отборите.

Дейвид е играл за големи клубове като Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Лос Анджелис Галакси, а през 2024 г. е назначен за посланик на благотворителната организация на крал Чарлз – Фондация „Кралят“.