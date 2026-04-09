Свят

ЕК поиска Унгария да обясни спешно за връзките ѝ с Русия

Френският външен министър Жан-Ноел Баро обвини Унгария в „предателство“

9 април 2026, 15:17
Е К поиска Унгария „спешно да даде обяснение“, след нови медийни разкрития, че Будапеща е предавала информация от европейските срещи на високо ниво на Русия, предаде АФП.

Консорциум от източноевропейски медии съобщи миналия месец, че унгарският външен министър Петер Сиярто е предоставил на Москва „пряк достъп“ до „стратегическа информация по ключови въпроси“.

Във втора част от разследването, публикувана на 8 април, се твърди, че Сиярто е предложил „незабавно“ да изпрати на Русия документ на ЕС чрез унгарското посолство в Москва, свързан с преговорите за евроинтеграция на Украйна.

Разкритията предизвикаха възмущение в Европа, в навечерието на изборите в неделя (12 април) в Унгария, където националистическият премиер Виктор Орбан се стреми към пети пореден мандат.

От ЕС заявиха, че твърденията, базирани на изтекли разговори между унгарския и руския външен министър, пораждат „тревожната възможност“ държава членка „активно да действа срещу сигурността и интересите на ЕС и всички негови граждани“.

„Това е изключително притеснително и съответното правителство трябва спешно да даде обяснение“, заяви говорителят на Европейската комисия Паула Пиньо.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро по-рано обвини Унгария в „предателство“.

„Това е предателство на солидарността, необходима между страните от Европейския съюз“, каза той.

Мелони се дистанцира от Тръмп в опит да рестартира управлението си

Свят Преди 7 минути

Речта идва, след като правителството претърпя поражение на референдум за съдебна реформа, който мнозина възприеха като вот на доверие към самата Мелони

Вечната младост, за която никой не мечтае: Трите опасни диагнози зад детското изражение

Свят Преди 10 минути

Гладката кожа и липсата на бръчки могат да бъдат маска за сериозни генетични аномалии. Синдромите на Ларон, Търнър и Елерс-Данлос буквално спират времето за външния вид, но на цената на тежки увреждания на органите, ставите и съдовата система

Карди Би твърди, че крадци са похарчили 60 000 долара от кредитната ѝ карта

Свят Преди 58 минути

Изпълнителката, която е към края на турнето си Little Miss Drama, направи разкритията в Instagram

Тежка катастрофа на Подбалканския път, загина мъж

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в участъка между селата Долно Сахране и Дунавци

<p>&bdquo;Ел Ниньо&ldquo; се завръща?</p>

Свят Преди 1 час

Според прогнозите на метеоролозите условията за развитие на „Ел Ниньо“ могат да се появят между края на пролетта и началото на лятото

БЧК с позиция: Не участваме в политическа агитация

България Преди 1 час

ВАС отказа да спре делото за освобождаването на Гюров от БНБ

България Преди 1 час

Според магистратите, ако съдът отмени решението на Банката, това може да му помогне да защити името си и да поиска обезщетение за претърпени вреди

Учени откриха неочаквана връзка между брака и рака

Свят Преди 1 час

Мащабно проучване върху 100 милиона души показва, че несемейните мъже и жени са изложени на до 85% по-висок риск от рак. Учените откриват връзка между семейния статус и честотата на заболяването, особено при форми, които са напълно предотвратими

ЕС призова Израел да прекрати ударите срещу Ливан

Свят Преди 1 час

Действията на Израел поставят под сериозно напрежение примирието между САЩ и Иран, заяви Кая Калас

„Черна Барби от 80-те“: Сиара Милър провокира с цепка и коментар за „откраднатото гадже“

Любопитно Преди 2 часа

Сиара Милър блесна с дръзка визия на премиерата на „Еуфория“, като междувременно индиректно коментира любовната си драма с бившия си приятел и най-добрата си приятелка, заявявайки пред Сидни Суини, че въпреки всичко „процъфтява“

<p>Тръмп критикува НАТО след &quot;откровена&quot; среща с Рюте</p>

Свят Преди 2 часа

Президентът на САЩ избухна: ПОМНЕТЕ ГРЕНЛАНДИЯ, ТОВА ГОЛЯМО, ЛОШО УПРАВЛЯВАНО ПАРЧЕ ЛЕД!!!

Двама души загинаха при руски удари в Харковска и Запорожка област

Свят Преди 2 часа

Има и ранени

Нападнаха и ограбиха жена в Радомир, двама са задържани

България Преди 2 часа

Непознат мъж ѝ отправил заплахи и ѝ нанесъл удари в гърба

Защо Зендая и Сидни Суини се избягваха на премиерата на „Еуфория“

Любопитно Преди 2 часа

Зендая и Сидни Суини демонстрираха хладно отношение на премиерата на „Еуфория“ заради слухове за любовен триъгълник с Том Холанд и политически различия, въпреки опитите на техните екипи да отрекат предполагаемата вражда между актрисите

Задържаха българин и сириец с наркотици за над 400 000 евро в "Студентски град"

България Преди 3 часа

По данни на прокуратурата количеството е близо 39,7 килограма коноп

Арабски шейх остава в българския арест: Дължи милиони в родината си

България Преди 3 часа

Софийският апелативен съд остави в ареста шейх Алнахян, издирван от Интерпол за финансови престъпления. Магистратите отхвърлиха доводите на защитата за изтекла давност и приеха, че липсата на адрес у нас създава реален риск чужденецът да се укрие

