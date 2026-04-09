ЕК поиска Унгария да обясни спешно за връзките ѝ с Русия

Е К поиска Унгария „спешно да даде обяснение“, след нови медийни разкрития, че Будапеща е предавала информация от европейските срещи на високо ниво на Русия, предаде АФП.

Консорциум от източноевропейски медии съобщи миналия месец, че унгарският външен министър Петер Сиярто е предоставил на Москва „пряк достъп“ до „стратегическа информация по ключови въпроси“.

Как Унгария е предавала конфиденциална информация на Кремъл

Във втора част от разследването, публикувана на 8 април, се твърди, че Сиярто е предложил „незабавно“ да изпрати на Русия документ на ЕС чрез унгарското посолство в Москва, свързан с преговорите за евроинтеграция на Украйна.

Разкритията предизвикаха възмущение в Европа, в навечерието на изборите в неделя (12 април) в Унгария, където националистическият премиер Виктор Орбан се стреми към пети пореден мандат.

От ЕС заявиха, че твърденията, базирани на изтекли разговори между унгарския и руския външен министър, пораждат „тревожната възможност“ държава членка „активно да действа срещу сигурността и интересите на ЕС и всички негови граждани“.

Германия призова Унгария да даде обяснения по обвиненията за шпионаж в полза на Русия

„Това е изключително притеснително и съответното правителство трябва спешно да даде обяснение“, заяви говорителят на Европейската комисия Паула Пиньо.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро по-рано обвини Унгария в „предателство“.

„Това е предателство на солидарността, необходима между страните от Европейския съюз“, каза той.