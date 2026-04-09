Трафикът през Ормузкия проток не тръгва

П ет кораба за сухи насипни товари и един танкер с нефтопродукти са преминали през Ормузкия проток през последните 24 часа, според анализ на данните за проследяване на корабите, оповестен от "Ройтерс".

Трафикът през критично важния воден път остава практически в застой, откакто на 28 февруари започна войната между САЩ и Израел срещу Иран.

Преминават средно по няколко кораба на ден, в сравнение със 140 кораба дневно преди началото на военните действия.

"Международното законодателство предвижда свобода на корабоплаването по всяко време и призоваваме то да бъде спазвано", заяви днес говорител на Европейската комисия, коментирайки Ормузкия проток.

По неговите думи според международното право не може да се изискват такси за преминаване през протока, защото свободното корабоплаване е обществено благо и е в полза за човечеството. Корабособствениците трябва да преценят дали да платят подобни такси, добави говорителят.

Той съобщи, че в понеделник следващата седмица ЕК ще обсъди последиците от събитията в Близкия изток за Европа. По неговите думи това включва отражението за сигурността, снабдяването с енергия, транспорта.

В рамките на споразумението за прекратяване на огъня Иран ще разреши преминаването на не повече от 15 пкораба на ден през Ормузкия проток, заяви високопоставен ирански представител днес.