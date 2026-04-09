„Chef’s Kiss“: Какво представлява популярният десерт, за който всички говорят

9 април 2026, 15:23
В ерата на социалните мрежи дори едно обикновено ястие може да се превърне във вирусна сензация за минути. Именно това се случи с десерт от индийския град Пуне, наречен „Chef’s Kiss“, който привлече огромно внимание онлайн заради нестандартния си външен вид.

  • Какво представлява десертът „Chef’s Kiss“?

Десертът стана вирусен, след като видео показа, че вместо традиционна торта или мус, той е оформен като червени устни. Клипът беше публикуван от създателите на съдържание Даршна и Ришав, които поддържат Instagram профила „flexinggoat“.

Видеото събра над 28 милиона гледания и предизвика оживена дискусия за необичайната презентация на десерта.

В него Ришав поръчва „Chef’s Kiss“, очаквайки стандартно сладко изкушение, но получава сорбе от червени плодове, оформено като устни с детайлни контури, поставено върху основа с натрошени елементи.

Двойката подхожда с хумор към ситуацията. В описанието на видеото те пишат: „Буквално получих "целувката на готвача.“

  • Реакции: от смях до леко притеснение

Необичайната визия на десерта предизвика вълна от реакции - от забавление до леко неудобство.

Някои потребители го определят като „плашещ“ и „странен“, като един коментар гласи: „Определено бих се почувствал странно, ако ми сервират това като десерт.“ Други също признават, че реалистичният вид на устните ги кара да се чувстват неловко.

„Изглежда доста стряскащо“, пише друг потребител, подчертавайки колко размита е границата между храна и нещо по-лично.

Мнозина обаче реагираха с чувство за хумор.

„Поръча "целувка от готвача", а получи устните му“, гласи един от шеговитите коментари. 

Дискусията придоби и попкултурен оттенък, когато един от коментиращите написа: „Готвачът е голям фен на Емран Хашми“, визирайки актьора от Боливуд, известен с романтичните си сцени с целувки. 

  • Готвачът също се включи

Допълнителен интерес предизвика фактът, че самият готвач зад десерта също се включи в дискусията.

В коментар той написа: „Здравейте, аз съм готвачът, това е начинът, по който давам любов на гостите си“, добавяйки намигване и превръщайки спора в по-лек и закачлив разговор.

Това, което започна като шега в социалните мрежи, бързо се превърна в маркетингов хит, доказвайки още веднъж колко силно влияние има интернет върху кулинарните тенденции.

Източник: timesofindia    
