„Веществото“ и в реалния живот: Как Деми Мур стана жертва на собствената си роля на Оскарите

К огато Деми Мур пристигна на наградите "Оскар" през 2025 г., тя вече бе сред фаворитите за статуетката за най-добра актриса.

Впечатляващото ѝ превъплъщение в ролята на застаряваща, несигурна водеща, смятана за преминала възрастта си, която прибягва до наркотик от черния пазар, за да стане „по-млада, по-красива, по-съвършена“ версия на себе си в трилъра "Веществото", ѝ донесе отличия за най-добра актриса на наградите „Златен глобус“, „Изборът на критиците“ и Гилдията на актьорите.

