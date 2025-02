Защо "Веществото" трябва да спечели "Оскар" за най-добър филм

"Веществото" изглежда като малко вероятен победител – телесният ужас и абсурдният сюжет правят тази история за футуристична технология против стареене трудна за възприемане от традиционната киноакадемия. Но образите от него ще останат незаличими дълго след като златните статуетки бъдат забравени. Анализ прави Пол МакИнес в The Guardian.

