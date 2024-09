След „емоционално насилствения“ брак: Вдовицата на Хю Хефнър с ново гадже

В довицата на Хю Хефнър, Кристъл Хефнър, казва, че преживява живота си през различна гледна точка благодарение на новия си приятел Джеймс Уорд.

Бившата плеймейтка, която издаде мемоарната си книга по-рано тази година - разказа за връзката си с Уорд, докато размишляваше за „емоционално насилствения“ си брак с покойния основател на Playboy.

„С Джеймс чувствата ми се оценяват и потвърждават“, казва Кристъл пред People в интервю, публикувано в сряда. „Виждат ме и ме чуват.“

38-годишната Кристъл е известна с това, че бе омъжена за Хю в продължение на пет години преди смъртта му през 2017 г. Той почина на 91-годишна възраст.

След като си е дала време да се излекува, тя разкри, че сега има различен поглед в отношенията си с Уорд.

„Грижа се за истинската си същност, за приключенския си дух, за вътрешното си дете“, обясни тя. „Чувствам се така, сякаш съм се превърнала в човека, от когото винаги съм имала нужда, когато съм растяла. Чувствам се приета и по-сама от всякога“.

Новата двойка започнала да се среща през април, след като беше сгодена от общи приятели, съобщи Us Weekly.

41-годишният Уорд е собственик на SeeThrough Sea на Кайлуа-Кона в Хавай, където предлага приключенски и фотографски турове. Той живее в щата Алоха от 2013 г., според уебсайта му.

Новият романс на Кристъл идва, след като тя разкри интимни подробности за брака си с Хю, докато промотираше мемоарите си през януари, като дори описа връзката им като „травматична“.

„По някои начини, по които той се отнасяше с мен, просто почувствах, че този човек не може наистина да е влюбен в мен“, каза Кристъл пред E! News тогава. “Беше емоционално насилие. Беше много ограничаващ. Не осъзнах колко лошо е било, докато не се откъснах от него за известно време“, добави тя за брака им.

