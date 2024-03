В Украйна са открити най-старите каменни сечива в Европа

М етод за датиране, базиран на космически лъчи, идентифицира открити в Западна Украйна каменни сечива като най-старото известно доказателство за човешка дейност в Европа - преди 1,4 милиона години, което показва, че континентът е заселен стотици хиляди години по-рано, отколкото се предполагаше, предаде Ройтерс.

Авторите на настоящото изследване съобщават, че каменните сечива - най-примитивният известен вид, първоначално са открити през 70-те години на миналия век близо до Королево - населено място, което се намира в подножието на Карпатите по поречието на река Тиса в близост до границите на Украйна с Унгария и Румъния.

Възрастта им обаче остава неясна.

Новият метод определя възрастта на седиментния слой, съдържащ каменните инструменти, което прави този обект изключително важен за разбирането как хората за първи път са се разпространили в Европа по време на топлите междуледникови периоди, освободили континента от прегръдката на ледниковия период.

Изследователите са стигнали до заключението, че сечивата вероятно са изработени от Хомо еректус (Homo erectus, лат. "Изправен човек") - ранен човешки вид, появил се преди около 2 милиона години и разпространил се в Африка, Азия и Европа, преди да изчезне преди около 110 000 години.

