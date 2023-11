Уволниха Сюзън Сарандън заради пропалестинската ѝ позиция

United Talent Agency (UTA), известна агенция в холивудската индустрия за представителство на таланти, прекрати договора си със Сюзън Сарандън след изказването ѝ по време на пропалестински митинг в Ню Йорк.

Мелиса Барера беше уволнена от актьорския състав на предстоящия трилър "Писък VII", след като сподели пропалестински изявления в социалните медии.

Говорител на UTA, цитиран от няколко американски медии, потвърди, че Сарандън е освободена от участие, но не даде подробности за решението.

Носителката на "Оскар" присъства на няколко пропалестински митинга и бе критикувана за изказването си на митинг в Ню Йорк на 17 ноември: "В момента има много хора, които се страхуват да бъдат евреи и усещат какво е да си мюсюлманин в тази страна".

Тя беше сред холивудските звезди, между които и Хоакин Финикс и Кейт Бланшет, които призоваха президента на САЩ Джо Байдън да поиска прекратяване на огъня във войната на Израел срещу Хамас.

По време на митинга Сарандън също така заяви, че критикуването на Израел не трябва да се смята за антисемитско.

"Има нещо ужасно, което се е случило, когато антисемитизмът е бил объркан с говоренето срещу Израел", каза тя. "Аз съм против антисемитизма. Но съм и против ислямофобията".

"Melissa Barrera, Susan Sarandon, and Others in Hollywood Lose Jobs, Representation Over Israel-Hamas War Comments" https://t.co/zmPmrx9nRj

This is the new version of couch casting. Support Israel or you will never work in this town again.