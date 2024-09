Уникална протеза се движи чрез силата на магнит и ума

В най-новия пробив в областта на протезната технология изследователи от Италия представиха роботизирана ръка, която се управлява с магнит. Тук няма жици или електрически кабели - вместо това ползвателят управлява движенията на пръстите само с помощта на ума си и силата на магнитите.

34-годишният Даниел, който губи лявата си ръка през септември 2022 г., е направил шестседмичен тест на устройството:

„Изведнъж се оказах без ръка: в един момент я имах, а в следващия я нямаше“, разказва той в изявление. Даниел е бил идеалният кандидат за изпробване на роботизираната ръка, тъй като все още контролира мускулите, които са движили пръстите на лявата му ръка, и е запазил някои фантомни усещания.

First Magnet-Controlled Prosthetic Hand Allows Amputee To Move Fingers With His Mindhttps://t.co/xQUtzrL5Ju