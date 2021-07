Удивителна история, баща намери откраднатото си дете след 24 години

Б аща се събра отново с детето си след 24-годишно издирване, по време, на което измина над 500 000 км и се превърна в национален герой в Китай.

Синът на Гуо Гангтанг е отвлечен на двегодишна възраст от трафиканти на хора пред дома си в провинция Шандонг.

Подобни отвличания са голям проблем в Китай. През 2015 г. беше изчислено, че всяка година се крадат около 20 000 деца. Много от тях се продават за осиновяване както в страната, така и в чужбина.

След отвличането на сина му през 1997 г., Гуо е пътувал до повече от 20 провинции в Китай, преследвайки сигнали.

По време на търсенето бащата чупил кости при пътнотранспортни произшествия и бил нападан от магистрални банди.

Освен това станал виден член на организации за изчезнали лица в Китай и помогнал на поне седем семейства да се съберат с отвлечените си деца.

Историята на бащата дори вдъхнови филм през 2015 г., в който участва суперзвездата от Хонконг Анди Лау.

В крайна сметка медийното внимание накарало и властите в Китай да обърнат по-голямо внимание на случая.

Полицията успяла да проследи самоличността на отвлеченото дете с помощта на ДНК тестове.

За похищението са издирени и арестувани двама заподозрени. Те известно време планирали да отвлекат дете с намерението да го продадат за пари. След като забелязала сина на Гуо да играе сам пред дома му, заподозряната жена, идентифицирана само с фамилията ѝ Танг, грабнала детето и го отвела до автогара, където чакал нейният партньор.

След това двойката взела междуградски автобус за съседната провинция Хенан и продала малкото момче там.

„Сега, когато детето ми е намерено, оттук нататък може да ни очаква само щастие”, коментира Гуо пред китайските медии.

