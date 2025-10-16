Учени създадоха "универсален" бъбрек за всяка кръвна група

С лед десетилетие на работа изследователите са по-близо от всякога до ключов пробив в трансплантациите на бъбреци: възможността да се прехвърлят бъбреци от донори с различни кръвни групи спрямо реципиентите, което би могло значително да ускори времето за чакане и да спаси животи, предаде Science Alert.

Екип от институции в Канада и Китай успя да създаде „универсален“ бъбрек, който на теория може да бъде приет от всеки пациент. Тестовият орган оцелял и функционирал няколко дни в тялото на мозъчно мъртъв реципиент, чието семейство дало съгласие за изследването.

„Това е първият път, когато виждаме това да се случва в човешки модел“, казва биохимикът Стивън Уидърс от Университета на Британска Колумбия в Канада. „Това ни дава безценна представа как да подобрим дългосрочните резултати.“

В момента хората с кръвна група O, които се нуждаят от бъбрек, обикновено трябва да чакат да стане достъпен бъбрек от донор с кръвна група O. Това представлява повече от половината от хората в списъците за чакане, но тъй като бъбреците с кръвна група O могат да функционират при хора с други кръвни групи, те са в недостиг.

Кръвната група (или кръвната група ABO) се определя отчасти от антигените на ABO кръвната група, присъщи на червените кръвни клетки. Антителата в кръвната плазма откриват, когато присъства чужд антигенен маркер. Макар че в момента е възможно да се трансплантират бъбреци с различни кръвни групи чрез обучение на тялото на реципиента да не отхвърля органа, съществуващият процес е далеч от съвършен и не е особено практичен. Той е времеемък, скъп и рисков, а също изисква живи донори, тъй като реципиентът се нуждае от време за подготовка.

В това изследване учените ефективно превърнали бъбрек с кръвна група A в бъбрек с кръвна група O, използвайки специални, предварително идентифицирани ензими, които премахват захарните молекули (антигените), действащи като маркери за кръвна група A. Изследователите създали ензимно конвертиран бъбрек тип O (ECO), готов за трансплантация.

Изследователите сравняват ензимите с ножици, работещи на молекулярно ниво: като отрязват част от антигенните вериги на кръвна група A, те могат да бъдат превърнати в статус без ABO антигени, характерен за кръвна група O. „Това е като да премахнеш червената боя от кола и да разкриеш неутралния грунд“, казва Уидърс. „След като това е направено, имунната система вече не вижда органа като чужд.“

Все още има много предизвикателства, преди да се обмислят опити с живи хора. Трансплантираният бъбрек започнал да показва признаци на кръвна група A отново на третия ден, което довело до имунен отговор – но отговорът бил по-лек, отколкото обикновено се очаква, и имало признаци, че тялото се опитва да толерира бъбрека.

Статистиките около този проблем са доста стряскащи: в момента само в САЩ 11 души умират всеки ден, чакайки бъбречна трансплантация, и повечето от тях чакат за бъбреци с кръвна група O. Това е проблем, с който учените се борят от различни ъгли, включително използването на бъбреци от прасета и разработването на нови антитела. Увеличаването на броя на съвместимите бъбреци, които тези хора могат да получат, обещава да направи значителна разлика.

„Това е как изглежда, когато годините на фундаментална наука най-накрая се свържат с грижата за пациентите“, казва Уидърс. „Да видим, че нашите открития се приближават до реално въздействие върху света, е това, което ни кара да продължаваме напред.“