Учени: Жабите крещят - ние просто не можем да ги чуем

У чените откриха, че някои жаби крещят с глас, който раздира ушите на другите животни, но честотата му е недоловима за хората.

(Във видеото може да прочетете повече за: Необикновеното пътешествие на планинската жаба)

Докато са в амазонската джунгла и изучават жабите, изследователите в Бразилия забелязват нещо странно.

Frogs are screaming - we just can't hear them



Read more ⬇️https://t.co/Ar9u64peOg