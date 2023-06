Учени подготвят мисия до Марс в опит да докажат теория за водата там

Т ехнология, разработена от учени от университета в Абърдийн, ще бъде изпратена на Марс в опит да се докаже, че на повърхността на планетата може да се образува вода, съобщава ДПА.

Устройството, създадено от катедрата по планетарни науки на университета, ще следи процес, който според учените води до образуване на вода на планетата, но никога не е бил наблюдаван досега.

Първоначално инструментът трябваше да бъде изпратен на Марс по време на космическа мисия, разработена от Европейската космическа агенция и Роскосмос, но тя беше замразена след нахлуването на Русия в Украйна миналата година.

С финансиране от Космическата агенция на Обединеното кралство устройството ще бъде качено на предстояща японска мисия до Марс, планирана да се осъществи през следващите пет до десет години.

Течна вода никога не е била наблюдавана на повърхността на Марс, но учените смятат, че уникални соли на повърхността абсорбират водата от атмосферата и произвеждат течна вода под формата на солен разтвор през нощта, когато температурата е най-ниска.

