Учени откриха загадъчни каменни съдове в Индия

У чени откриха гигантски каменни съдове в Индия, които може да са използвани в древността за погребални ритуали, съобщи Би Би Си.

Съдовете - 65 на брой, са открити разпръснати по четири обекта в щата Асам. Формата и размерът им варират. Някои са високи и цилиндрични, други са частично или напълно заровени в пръстта.

Подобни съдове са откривани в Лаос и Индонезия.

Данни за откритието са публикувани от учени от три университета в Индия и Австралия в "Списание за азиатска археология". Техни ръководители са Тилок Тхакуриа от Североизточния университет "Хил" и Утам Батхари от университета "Гаухати".

"Не знаем кой е направил гигантските съдове или къде са живели тези хора. Това е загадка", каза Никълъс Скопал, изследовател от Австралийския национален университет.

Предназначението на съдовете не е известно, но учените мислят, че вероятно са били свързани с погребални ритуали.

