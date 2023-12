Магията на еволюцията: Учени откриха нещо уникално за очите на северните елени

С еверните елени са известни с това, че дърпат шейната на Дядо Коледа, но уникалното при тях е зрението им, което им помага да намират храна, съобщи Асошиейтед прес.

На Коледа Рудолф и останалите елени от впряга могат да се радват на изобилието от милиони моркови, оставени за тях от децата по света, но иначе трудно намират какво да ядат в студените и пусти снежни условия. Затова очите им са еволюирали, така че по-лесно да виждат любимата си храна, обясняват учени от колежа Дартмут в Ню Хампшир и Университета Сейнт Андрюс в Шотландия.

Резултатите от изследването са публикувани в сп. i-Perception.

"Те са били някак си незабележими в летописите на очната неврология, но сега настъпва техният миг, защото имат наистина интересна визуална система", казва Натаниъл Домини, професор по антропология в Дартмут, който е съавтор на изследването.

От години учените знаят, че огледалната тъкан в очите на северните елени променя цвета си от зеленикаво златисто през лятото до яркосиньо през зимата - процес, за който се смята, че усилва слабата светлина през полярната зима. Но те не бяха сигурни какво означава друг любопитен факт - за разлика от други бозайници северните елени могат да виждат светлина в ултравиолетовия спектър.

#DidYouKnow that reindeers’ usually golden eyes turn blue in the winter 🦌



This makes their eyes over 100 times more sensitive to light, something that definitely comes in hardy in the near darkness of an arctic winter. pic.twitter.com/sTBQNO5yPm