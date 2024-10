Учени откриха, че котките разбират човешката реч чрез асоциации

У чени от университета "Адзабу", Япония, са установили, че домашните котки са в състояние да свързват човешки думи с изображения без подкана или награда, разбирайки казаното, пише Физ.орг, позовавайки се на публикация в сп. "Сайънтифик рипортс".

Изводите на специалистите се основават на експеримент, в който са участвали 31 възрастни котки. Всяка от тях е била подложена на вербален тест, предназначен първоначално за изследване на възприемането на речта при човешките бебета.

По време на теста на животните са показвани кратки анимации на екран, придружени от две безсмислени думи.

