Любопитно

Учените разкриха: Как хората биха могли да живеят до 156 години

Нов математически модел установи, че дори да излекуваме всички болести на старостта, човешкият живот има твърд таван от 156 години. Причината се крие в необратими ДНК грешки в клетките на мозъка и сърцето, които не могат да се регенерират

20 юли 2026, 10:37
Учените разкриха: Как хората биха могли да живеят до 156 години
Източник: iStock

Е кип от изследователи представи нов математически модел, според който хората теоретично биха могли да живеят до 156 години, ако всички обратими признаци на стареенето бъдат елиминирани с изключение на един. Откритието поставя първия квантитативен таван на човешкото дълголетие, базиран изцяло върху така наречените соматични мутации – необратимите грешки в ДНК, които се натрупват в клетките с течение на времето, съобщава Newsweek.

Научният труд, публикуван в престижното списание npj Aging, изпраща ясен сигнал към научната общност: дори най-напредналите терапии срещу стареенето ще ударят в твърда биологична стена, освен ако не открием начин да контролираме натрупването на генетични повреди.

Според авторите на изследването, именно тъканите, които нямат способността да се регенерират – мозъкът и сърцето, в крайна сметка поставят тази непреодолима граница.

Соматичните мутации: Последната и най-висока бариера

За разлика от други процеси на стареене (като влошаването на митохондриите или увреждането на протеините), соматичните мутации са промени в ДНК на телесните клетки, които не могат да бъдат обърнати с нито една от съществуващите днес терапии. Те се натрупват бавно, но неумолимо:

  • Черният дроб и други възобновяващи се органи могат да издържат хиляди години на натрупване на мутации, тъй като непрекъснато произвеждат нови клетки и „разреждат“ щетите.
  • Невроните (мозъкът) и кардиомиоцитите (сърцето) не се делят. Те не могат да подменят увредените си клетки и пораженията остават завинаги.

„Невроните и кардиомиоцитите се оказаха основните ограничаващи фактори за продължителността на живота ни“, обяснява съавторът на изследването Евгений Ефимов.

Това обяснява и защо заболявания като деменцията и сърдечната недостатъчност са толкова разпространени в напреднала възраст – те поразяват точно онези органи, които нямат механизъм за самовъзстановяване.

Защо точно 156 години?

Учените започнали модела с хипотетичен „нестареещ човек“, при когото рискът от смъртност никога не се увеличава с годините. В такъв сценарий средната продължителност на живота би била впечатляващите 1 759 години.

Когато обаче върнали соматичните мутации в уравнението, продължителността на живота сринала драстично до 156 години (със среден таван между 146 и 194 години). Това показва, че увреждането на ДНК носи половината от вината за разликата между теоретичното безсмъртие и реалния човешки живот.

Мозъкът и сърцето като „тесни места“ на дълголетието

Изследването дава нова насока за медицината на бъдещето. Вместо да се опитваме да подмладяваме целия организъм, вниманието трябва да се насочи към защита на ДНК в клетките, които не се делят.

„Ако възобновяемите органи вече успяват да толерират десетилетия наред ДНК увреждания без особен проблем, няма голям смисъл да ги предпазваме допълнително. Значително по-трудната и ценна задача е да запазим ДНК на мозъчните и сърдечните клетки“, коментира асистент-професор Джордан Вайс от Нюйоркския университет.

Целта на учените не е да обещаят, че скоро хората ще живеят до 190 години, а да създадат пътна карта за науката. Моделът показва кои процеси на стареене скъсяват живота най-много, за да знаят фармацевтичните компании къде да насочат ресурсите си през следващите десетилетия.

Източник: Newsweek    
дълголетие стареене соматични мутации продължителност на живота увреждане на ДНК мозък сърце математически модел квантитативен таван генетика
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Румен Радев: САЩ поискаха да разположат до 8 самолета-цистерни на летище „Безмер“

Румен Радев: САЩ поискаха да разположат до 8 самолета-цистерни на летище „Безмер“

Пълен абсурд на финала: Тръмп се опита да празнува с Испания, освиркаха го

Пълен абсурд на финала: Тръмп се опита да празнува с Испания, освиркаха го

Небето над Москва пламна: Стотици дронове удариха руския регион

Небето над Москва пламна: Стотици дронове удариха руския регион

Грозни сцени на финала на Световното: Аржентина нападна Испания с юмруци

Грозни сцени на финала на Световното: Аржентина нападна Испания с юмруци

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg
<p>Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона</p>
Ексклузивно

Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона

Преди 11 часа
Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното
Ексклузивно

Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното

Преди 10 часа
Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед
Ексклузивно

Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед

Преди 14 часа
Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното
Ексклузивно

Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сградата на Сметната палата

Одит на Сметната палата взриви НФК: Бельо, обувки и клинове вместо работно облекло

България Преди 8 минути

Сметната палата установи липса на ясни правила, субективизъм и несъответствия при финансирането на културни инициативи

Украйна изпитва недостиг на жива сила и сериозни проблеми с мобилизацията

Лов на хора по улиците: Как мобилизацията в Украйна прерасна в брутално насилие

Свят Преди 15 минути

Това не е тема, която хората тук обичат да обсъждат много, тъй като се притесняват да не подхранят руската пропаганда. Но последният доклад на Националната полицейска служба регистрира над 600 нападения срещу служители по набиране на войници до момента

<p>Тестваме носителя на &quot;Златна топка&quot; в отбора на DS</p>

От първо лице за носителя на „Златна топка“ в отбора на DS (тест драйв)

Технологии Преди 1 час

Дясното атакуващо крило в отбора на „Петлите“ си има аналог при е-колите, френски, възможно най-френския. Говоря за бутикова марка, но №7 дава сериозна заявка с пробег, близък до този на BMW iX3

Мбапе детронира Меси: Французинът стана първият в историята с втора „Златна обувка“

Мбапе детронира Меси: Французинът стана първият в историята с втора „Златна обувка“

Любопитно Преди 1 час

Килиан Мбапе стана първият играч със „Златна обувка“ от две поредни световни първенства и стана голмайстор №1 за всички времена. Испания обаче грабна световната титла след триумф над Аржентина и обра индивидуалните награди

На снимката има оранжева газова бутилка (вероятно пропан-бутан).

Взрив на газова бутилка разтърси жилище в Пловдив, майка и дъщеря пострадаха

България Преди 1 час

Двете пострадали са откарани в болница след пожар в апартамент, причинен от експлозия

На снимката е показана сцена на подкуп (корупция).

„Скромна почерпка“ вместо акт: Служители на НАП са задържани за подкуп

България Преди 2 часа

Очаква се Окръжната прокуратура в Бургас да поиска налагането на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража"

На снимката е една от най-емблематичните гледки на Япония: Пагода - традиционна червена японска пагода на преден план

Любимата дъщеря на императора на Япония остава без корона заради древно правило

Свят Преди 2 часа

Парламентът прие реформа за запазване на статута на принцесите и връщане на бивши клонове на династията, но отказа наследяване по женска линия

Световната купа по футбол 2026: Играчите на испанския национален отбор в червени екипи са на подиума и бурно празнуват

Футболна еуфория до сутринта! Хиляди заляха улиците след световната титла на Испания

Свят Преди 2 часа

Националният отбор на Испания спечели финала с 1:0 след продължения и вдигна втората световна купа в историята си

Пожарникар

Пожари във Франция: Огнената стихия край Сен Тропе и Корсика наложи евакуации

България Преди 3 часа

Над 600 пожарникари се борят с пламъците в Южна Франция, където високите температури и сушата ускоряват разпространението на огъня

Йенс Шпан (вдясно) и съпругът му Даниел Функe присъстват на държавен банкет, организиран от федералния президент му в двореца Белвю, Берлин.

Скандал със сурогатно майчинство разтърси германската политика, Йенс Шпан се оттегли

България Преди 3 часа

Консервативният политик напусна поста си след обвинения в двойни стандарти и натиск върху ръководството на ХДС

Дясноцентристкият лидер Петер Мадяр

Коя е Юдит Полгар? Шахматната легенда, която Петер Мадяр предлага за президент на Унгария

Свят Преди 3 часа

Петкратната олимпийска шампионка и международен гросмайстор е изборът на премиера Петер Мадяр за държавен глава.

На снимката е човек, облечен в защитен костюм и противогаз (газова маска).

Радиация в АЕЦ „Коберг“: Какво се случи в ядрената централа на Южна Африка?

Свят Преди 3 часа

Временен срив в електрозахранването е нарушил работата на вентилационните системи, съобщиха властите

Стълбове дим се издигат над Техеран след мощни експлозии в иранската столица.

Американски военнослужещ загина в Ирак, САЩ нанесоха нови удари по Иран

Свят Преди 3 часа

Вашингтон засили въздушната кампания, а Техеран отвърна с атаки срещу американски съюзници и ново напрежение около Ормузкия проток

На снимката е потънал кораб (корабокрушение) на морското дъно.

Корабокрушение в Индонезия: Двама загинали и неясен брой изчезнали

Свят Преди 4 часа

Сред спасените е и 7-годишно момиче, а 18 души все още се издирват след потъването на пътническия кораб

Няколко бели свещи горят с мек пламък.

Честваме свети пророк Илия - покровител на гръмотевиците и плодородието

Свят Преди 4 часа

Защо Илинден е един от най-почитаните празници в българския календар

Палестинците в Газа: Заклещени между "Хамас" и Израел

Палестинците в Газа: Заклещени между "Хамас" и Израел

Свят Преди 4 часа

Миналата седмица "Хамас" обяви, че ще разпусне своята гражданска администрация, което беше част от мирното споразумение от 2025 г., сключено с посредничеството на САЩ

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да се крият

dogsandcats.bg

5 лесни за отглеждане породи кучета, подходящи за почти всеки

dogsandcats.bg
1

Опасни бури с градушка в седмицата на Илинден

sinoptik.bg
1

В Швеция заснеха двойно торнадо

sinoptik.bg

Хейли Бийбър разкри тайната на перфектния си вид, ето как тренира и с какво се храни

Edna.bg

Глътка свежест за добро начало: идеята за перфектен welcome drink

Edna.bg

Мбапе изгледа финала на яхта с испанската си приятелка (ВИДЕО)

Gong.bg

Футболист на Аржентина отряза Доналд Тръмп по време на награждаването (видео)

Gong.bg

Радев: У нас идват до 8 нови американски самолета, предлагаме да бъдат разположени на летище Безмер

Nova.bg

Демерджиев заяви, че трябва да се действа срещу хора, които подпомагат други да избягват санкциите по "Магнитски"

Nova.bg