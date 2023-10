Учен откри най-старата вода на Земята и... я изпи

У чен, който открил най-старата вода, откривана някога на Земята, решил, че най-доброто нещо, което може да направи, е да я изпие.

Професор Барбара Шерууд Лолар е ръководила екип от геолози, които проучвали канадска мина през 2016 г., когато направила забележителното откритие.

Според тестовете течащата вода на около три километра под повърхността е била на възраст между 1,5 и 2,6 милиарда години, което я прави най-старата вода, открита на Земята.

"Когато хората мислят за тази вода, те предполагат, че това трябва да е някакво малко количество вода, уловено в скалата. Но в действителност тя е много и бълбука директно към вас. Тези неща текат със скорост от литри в минута - обемът на водата е много по-голям, отколкото някой е предполагал", казва професор Шерууд Лолар.

При дегустацията на древната вода тя установила, че тя е "много солена и горчива" и "много по-солена от морската вода". Това било окуражаващ знак, защото по-солената вода обикновено е по-стара. В този случай, когато водата е остарявала в продължение на милиарди години, това едва ли е изненадващо.

