Тръмп vs Чарлз III: Кого предпочитат канадците

К анада е горда нация, която „никога“ няма да се подчини на чуждо господство – но ако ще бъде управлявана от седемдесетгодишен земевладелец отдалеч, нейните граждани биха предпочели крал Чарлз III пред Доналд Тръмп – без съмнение, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Всъщност, канадците биха предпочели да се върнат в Британската империя, отколкото да приемат многократното настояване на Тръмп да стане 51-вият щат на САЩ, дори с обещанията му за по-ниски данъци и по-добра сигурност, според ново проучване.

Проучването, проведено за DailyMail.com от J&L Partners, разкрива, че

54% мнозинство от канадците биха предпочели крал Чарлз III за свой държавен глава, в сравнение с едва 15%, които подкрепят Тръмп.

Други 31% не знаят, въпреки че темата е голяма новина и от двете страни на границата, откакто Тръмп започна да размишлява върху идеята публично, като същевременно подчертава необходимостта от придобиване на Гренландия.

Чарлз III, който има ограничени правомощия съгласно конституционната монархия на Обединеното кралство, получава огромно мнозинство от канадската Либерална партия и лявоцентристката Нова демократическа партия (НДП), когато им беше поставен въпросът за двустранните избори.

Членовете на Либералната партия подкрепят Чарлз със 76%, като само 4% избират Тръмп. Сред членовете на НДП 65% подкрепят 76-годишния Чарлз, който се възкачи на трона през 2022 г., в сравнение с 8% за Тръмп, който си върна Белия дом тази година. Разликата е значително по-близка в Консервативната партия, където членовете предпочитат Чарлз с 37% пред 31% на Тръмп.

Канадският премиер Марк Карни, който води пред лидера на консерваторите Пиер Поалиевр в последната анкета на J&L Partners за Dailymail.com, заяви, че

Канада „никога няма да бъде част от САЩ“,

след като Тръмп започна многократно да споменава тази идея след победата си на изборите.

Но канадците, които постепенно напуснаха империята, започвайки със Закона за Британска Северна Америка от 1867 г. и Закона за Канада от 1982 г., приет от парламента, биха предпочели да се върнат, отколкото да бъдат погълнати от икономическия гигант на южната му граница.

Зашеметяващите 82% от канадците биха предпочели да се присъединят отново към Британската империя, в сравнение с 18%, които подкрепят Канада да стане част от САЩ. Това е общо за всички партии, като повече от два пъти повече членове на Консервативната партия, 68% срещу 32%, подкрепят повторното присъединяване към империята.

Тръмп често е говорил за собствените си „добри гени“ и дори се е пошегувал за постигане на правомощията на крал – или поне за трети мандат.

„Таксите за задръствания са мъртви. Манхатън и целият Ню Йорк са спасени. Да живее кралят!“, написа Тръмп през февруари.

"CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!"

–President Donald J. Trump pic.twitter.com/IMr4tq0sMB