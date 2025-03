Тръмп няма да хареса какво ще се случи, ако Канада стане 51-вият щат на САЩ

П резидентът Тръмп иска да анексира Канада и да я направи 51-вия щат на Америка. Ако успее, ето само някои от възможните „непредвидени последици“.

В момента САЩ имат 50 щата, които си поделят 435 места в Камарата на представителите. Най-големият щат – Калифорния, с население над 39 милиона души, има 52 места. Канада има 41 милиона души. Ако Канада стане щат, Конгресът ще трябва да добави около 54 нови членове в Камарата, за да представляват всички тези нови американски граждани. Това би направило Канада един изключително влиятелен щат. Това посочва проф. Мари Акуила за The Hill.

Ако Конгресът не желае да увеличава броя на местата в Камарата, ще трябва да преразпредели представителите на всички останали щати, за да осигури на Канада пропорционалното представителство, което ѝ се полага. Без да усложняваме изчисленията, всеки щат, с изключение на седемте с по един представител, ще загуби поне един представител, което ще намали политическата им тежест. Отново – политическото влияние на Канада ще засенчи останалите щати, смята Акуила.

Конгресът може да създаде нови щати от канадските територии и провинции, които в момента са 13. Подобен ход все пак би оставил Канада с множество представители в Камарата, както и до 26 нови сенатори, посочва експертът.

След това идва въпросът със сигурността на Канада.

Канада е втората по големина страна в света по площ, но не е основна цел на терористите. Може би това се дължи на сравнително малкото ѝ население или на факта, че канадците са дружелюбни и отворени към имигранти. Каквато и да е причината, Канада в момента не изглежда особено привлекателна мишена за терористични атаки, категорична е Акуила.

Ако обаче Канада стане част от САЩ, тя автоматично ще стане част от значително по-желана цел. Става лесно разбираемо защо Канада е по-сигурна такава, каквато е в момента, пише авторът на The Hill.

Анексирането на Канада ще бъде изключително скъпо. Ако стане 51-вият щат, САЩ ще трябва да финансират сигурността на втората по големина държава в света по площ. Дори 41-те милиона нови данъкоплатци в Канада няма да могат да покрият всички разходи, необходими за защитата на толкова голяма и изведнъж станала привлекателна цел. В крайна сметка, останалите американски данъкоплатци ще трябва да допринесат значително за отбраната и сигурността на новия щат. С всичките си острови, както и дългите атлантически и тихоокеански брегове, защитата на Канада би била изключително скъпа, смята експертът.

Анексирането на Канада също би извадило на преден план въпроса за „социализираната медицина“. Много американци критикуват успешната национална здравна система на Канада, наричайки я “социализирана медицина” – същата критика, която много поддръжници на “Make America Great Again” (MAGA) движението отправят към Закона за достъпно здравеопазване.

Всички тези нови представители и сенатори от 51-вия щат, които са доволни от канадската здравна система, вероятно ще подкрепят продължаването, а може би дори разширяването на американската социална мрежа за здравеопазване. Американците, които искат да ограничат или премахнат Закона за достъпно здравеопазване, може сериозно да навредят на своята кауза, като добавят канадци към избирателната маса на страната и Конгреса.

Анексирането на Канада става още по-проблематично, когато се вземе предвид мнението на самите канадци. Просто казано – огромното мнозинство от тях не желае да бъде част от Съединените щати. Според скорошно проучване на YouGov, 73% или повече от канадците във всяка социална група се противопоставят на присъединяването към САЩ.

Политическото ръководство на Канада също е против. Бившият премиер Стивън Харпър заяви, че би приел „всякакви икономически щети“, за да запази независимостта на страната:

„Бих бил готов да обеднея, но не и да бъда анексиран, ако това е изборът, пред който сме изправени.“

Канадският премиер през последните 10 години, Джъстин Трюдо, отговори на предложението на Тръмп: „Няма никакъв шанс Канада да стане 51-вият щат.“

А новоизбраният премиер Марк Карни заяви: „Ние никога, по никакъв начин, няма да станем част от САЩ.“

Канадският колумнист Лорн Гънтър отбелязва, че „не съществува авторитетен световен орган, към който САЩ да се обърнат, за да одобри превземането на Канада. Такъв просто няма.“

