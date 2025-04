Чарлз III няма да предаде трона на принц Уилям

П ринц Уилям тихо поема повече задължения, за да подкрепя баща си зад дворцовите кулиси, повдигайки въпроси дали монархът няма да се оттегли, за да даде приоритет на здравето си, пише New York Post.

Но според няколко кралски експерти крал Чарлз III, който се бори с неназована форма на рак, няма планове да се откаже от трона в скоро време. И принц Уилям напълно го подкрепя, когато поема повече задължения и публични изяви като наследник.

Експертът по британските кралски семейства Хилари Фордуич подчерта пред Fox News Digital, че

намерението на Уилям е да помогне за облекчаване на работата на баща си, докато монархът продължава лечението си,

като същевременно поема и публични задължения.

„Последният път, когато кралска особа абдикира, това предизвика „криза“ в Обединеното кралство, нещо, което кралското семейство няма да иска да се повтори“, каза тя.

„Принц Уилям вече поема повече отговорности и има подготовка за още повече прехвърляния на отговорности“, каза Фордуич. „Както принц Уилям, така и принцеса Катрин се готвят да поемат ръководни роли с ускорен график като подготовка за бъдещите си позиции като крал и кралица. Но със сигурност те по никакъв начин не търсят активно незабавно възкачване на престола“, подчерта тя.

Look how happy King Charles is with his son Prince William, he’s a proud father



The King handed over the position of Colonel-In-Chief of the Army Air Corps to Prince William. King Charles held the position for 32 years & both are helicopter veterans#PrinceWilliam #KingCharles pic.twitter.com/7AjX288v1B — The Prince (@freedom_007__) May 13, 2024

„Цялото семейство, всички работещи кралски особи, са по-фокусирани върху най-добрите интереси на стабилността и приемствеността на монархията, следователно всички се задоволяват с постепенния преход, а не с незабавни решения. Единственото категорично нещо е, че абдикацията би била значително отклонение от всички традиции“, обяснява експертът.

Фордуич отбеляза, че

абдикацията обикновено не е норма за британското кралско семейство.

„Последният, който включваше чичото на кралица Елизабет II, Едуард VIII, предизвика „конституционна криза“, отбеляза тя. „Като се имат предвид ценностите на майка му, крал Чарлз най-вероятно ще направи всичко възможно, за да продължи да служи на страната си, посвещавайки се на дълга си към нея“, каза тя.

През 1936 г. Едуард заявява в експлозивно радио обръщение пред смаяната нация, че доброволно се отказва от трона, първият английски монарх, който го прави, за да се ожени за американската светска личност Уолис Симпсън. Това доведе до възкачването на трона на Джордж VI, бащата на Елизабет II, която от своя страна стана автоматично престолонаследник.

Don't Miss: Edward VIII: Britain's Traitor King

Thursday 14 November, 8.50pm



Edward VIII is most famous for his abdication, less than a year after being crowned King, in 1936. the true. This documentary reveals the extent of the Duke of Windsor’s treachery during WW2. pic.twitter.com/uspH4T3SwQ — PBS America (@PBSAmerica) November 11, 2024

Изявлението на Фордуич дойде малко след като Ингрид Сюард, главен редактор на списание Majesty и автор на „Моята майка и аз“, каза пред Newsweek, че монархът трябва да обмисли възможността Уилям да поеме по-значими роли като наследник от негово име. Сюърд обаче отбеляза, че 76-годишният е твърде голям работохолик и няма да се откаже от трона скоро.

„Проблемът е, че той е толкова обучен да работи, че не мисля, че може функционира, ако не работи“,

каза тя пред изданието. „Когато не работи, той вероятно е навсякъде... Той винаги работи и просто не е в природата му да подремва следобед, което съм сигурна, че кралица Камила се опитва да го накара да направи“, добави Сюърд.

Все пак Сюърд подчерта, че кралят все още е болен от рак. „Лечението на рака те прави много, много уморен. Проблемът е, че негово задължение като монарх е да прави тези задушаващи, скучни ръкостискания с входящи и напускащи посланици. Колко скучно трябва да е това. Мисля, че това е много изтощително, но единственият начин той да забави е, ако някой поеме някои от официалните му роли на монарх. Ако някой можеше да му отнеме част от това, мисля, че животът му би бил по-лесен“, каза тя.

В края на март крал Чарлз отмени планираните ангажименти по съвет на лекарите си, съобщиха от Бъкингамския дворец, без да предоставят подробности за „временните странични ефекти“ от лечението, които е имал. Епизодът беше напомняне, че кралят продължава да се подлага на лечение за неназована форма на рак, с която беше диагностициран преди повече от година.

Prince Charles was reduced to tears when Prince William embraced his destiny and talked about his succession to the Duchy of Cornwall. pic.twitter.com/MDUc73uFws — George Grant (@RuleBGB) June 27, 2021

Тази реалност се изплъзна от колективното съзнание от миналата пролет, когато Чарлз се върна към обществени задължения, след като се оттегли за почти три месеца, за да се съсредоточи върху първоначалното си лечение и възстановяване. През следващите месеци той присъства на възпоменателни събития за Деня Д във Франция, ръководи държавното откриване на парламента и дори предприе деветдневно посещение в Австралия и Самоа.

По време на ранните етапи от лечението си Чарлз продължавше да изпълнява конституционните си задължения

като държавен глава, включително преглеждане на правителствени документи и срещи с министър-председателя.

И след като беше хоспитализиран за кратко в края на март тази година, Чарлз отново се върна на работа.