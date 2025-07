Тръмп срещу Зеленски на кантонска сцена: Опера пародира световната политика

О блечен в емблематичния си син костюм и червена вратовръзка, американският президент Доналд Тръмп се озовава в центъра на вниманието на сцена в Хонконг, спарингирайки с мъж, преоблечен като украинския лидер Володимир Зеленски, пише CNN.

Двамата спорят за облеклото на украинския лидер, преди да си разменят удари във въздуха, а Тръмп стреля по него с воден пистолет.

Сцената е част от абсурдисткото шоу „Тръмп, президентът на близнаците“ - пародия на скорошни политически събития, представена в модерен вариант на традиционната кантонска опера - китайска сценична форма с вековна история.

Трупата зад продукцията представя първото си шоу, посветено на Доналд Тръмп, още през 2019 г. по повод първия му президентски мандат. Оттогава спектакълът е претърпял няколко нови версии.

Последното му повторение включва не само разгорещения спор със Зеленски, но и опита за убийство на Тръмп в Пенсилвания миналото лято, както и препратки към много от неговите ходове, които попаднаха в заглавията на медиите. В него се намеква за атаките на Тръмп срещу Харвард и бурните му отношения с технологичния милиардер Илон Мъск.

