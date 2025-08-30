Свят

Как Китай спасява руската икономика

Твърдата подкрепа на Китай за руската икономика помогна на Москва да оцелее след санкциите

30 август 2025, 06:58
Как Китай спасява руската икономика
Източник: iStock/Getty Images

Т върдата подкрепа на Китай за руската икономика помогна на Москва да оцелее след санкциите. Манчжули е основният граничен пункт на Китай с Русия - там ясно личи, че икономиките на двете страни са все по-тясно свързани, съобщи Deutsche Welle.

Китай от години е най-големият търговски партньор на Русия, но след началото на войната в Украйна през 2022 година отношенията с Пекин станаха животоспасяващи за руската икономика. Китай е най-големият купувач на руски петрол, дървесина и въглища, а скоро ще стане и най-големият клиент за руски природен газ, отбелязва „Ню Йорк Таймс“.

Търговията между двете страни надхвърли 240 милиарда долара през 2024 година, което е с две трети повече, отколкото преди началото на войната в Украйна. „Отношенията между Китай и Русия са най-стабилните, добре развити и стратегически значими отношения между големи държави в света днес“, заяви през юли китайският външен министър Уан И след среща с руския си колега Сергей Лавров.

Манчжули е основният граничен пункт на Китай с Русия – там съвсем ясно си личи, че икономиките на двете страни са все по-тясно свързани. Никой друг град не символизира значимостта на отношенията между Китай и Русия, както Манчжули. Огромна част от търговията между двете държави минава именно оттам, отбелязва още „Ню Йорк Таймс“.

Руската зависимост от Китай или как ролите се смениха

Още през 1900 г. Русия строи железопътна линия през града до Североизточен Китай. Днес влакове и камиони от Русия преминават в съседен Китай, като много от тях превозват дървен материал. Тази търговия подчертава отслабената икономическа позиция на Русия, пише американското издание. Защото днес тя е един вид икономически придатък на Китай, зависим от китайските промишлени стоки, докато продава суровини, които Китай би могъл да купи и от другаде.

Отношенията между двете страни днес са знак за обрат, посочва Кийт Брадшър, който ръководи офиса на „Ню Йорк Таймс“ в Пекин. През 1950-те години СССР помага на предимно селския и слаборазвит Китай да построи много от първите си стоманолеярни, железопътни линии и оръжейни фабрики. Днес Китай произвежда 32% от световните промишлени стоки - повече от САЩ, Япония, Германия, Южна Корея и Великобритания, взети заедно. А делът на Русия, заедно с производството на оръжия, е от едва 1,3%, сочат данните на Организацията на ООН за промишлено развитие.

Около 6% от цялата руска икономика в момента представляват износ към Китай. Подобна зависимост има и Иран - друга държава, страдаща от тежки международни санкции.

Въпреки това САЩ и Европейският съюз са предпазливи към Китай - Доналд Тръмп заплаши с тежки санкции държавите, които продължават да купуват руски петрол и газ, но първо санкционира Индия. Брюксел, от своя страна, призовава Пекин да ограничи отношенията си с Кремъл. „Неотстъпчивата подкрепа на Китай за Русия създава повишена нестабилност и несигурност в Европа“, коментира наскоро Урсула фон дер Лайен. „Можем да кажем, че Китай де факто подпомага военната икономика на Русия и не можем да приемем това“, допълни председателката на Европейската комисия.

Вечната дружба между пандата и мечката

Подкрепата на Китай за Русия е видна не само в стокообмена - руските телевизионни канали трайно изместват американските в хотелите, а в град Манчжули се виждат и много руски магазини.

На магистралата, свързваща малкото летище с града, две огромни матрьошки се извисяват над хоризонта, пише Лиса Визентин от „Сидни Морнинг Хералд“. Куклите всъщност са хотели и са свързани с увеселителен парк с руска тематика, в който има сгради, наподобяващи Кремъл и Червения площад в Москва. На Китайско-съветската златна улица - основното място за пазаруване - статуи на мечка и панда се ръкостискат. 

Китай също печели от търговията с Русия. В последните години САЩ под ръководството на Байдън и Тръмп въведоха нови мита върху стоките от Китай, а Канада, откъдето Пекин купуваше например рапица, застана на страната на Вашингтон. Сега Москва замести Отава в доставянето на тази и други суровини.

Русия е удавена от китайски стоки?

Макар икономическите отношения между Русия и Китай да изглеждат здрави като бетон, и в тях се забелязват пукнатини. Наскоро Русия забрани износа на прясно отсечени борове за Китай. От своя страна Китай наложи мита върху вноса на руски въглища в началото на миналата година, след като държавните китайски въглищни мини се оплакаха от руската конкуренция.

Най-голямото напрежение в търговските отношения е свързано с автомобилите, пише още „Ню Йорк Таймс“. През 2021 г. китайските автомобили не бяха много популярни в Русия. Но след нахлуването в Украйна западните автомобилни производители се оттеглиха от страната, а китайските автомобилни производители свалиха цените. Според изследователската фирма GlobalData Automotive, към края на лятото на миналата година китайските автомобили са завоювали 60% от руския пазар.

Руските автомобилни производители убедиха Москва да започне да събира такса от 7500 долара върху вноса на автомобили. Таксата, която влезе в сила на 1 октомври, има изключение: тя не се прилага за употребявани автомобили, закупени от руски граждани за лична употреба. В Манчжули се опитват да заобиколят новите такси като в непосредствена близост от границата са изградили огромен автопарк, който предлага стари западни и китайски автомобили.

Търговията започна да спада, а с нея - и икономиката на Русия

След като търговията между Русия и Китай се увеличи с 29% през 2022 г. и с 26% през 2023 г., тя достигна рекордните 245 милиарда долара през 2024 г. Но растежът се е забави до едва 2% през миналата година, а през първите седем месеца на 2025 г. търговията е спаднала с около 8% на годишна база, отбелязва „Бизнес Инсайдър“.

Но не само търговията с потребителски стоки намалява - износът на енергия от Русия за Китай също е подложен на натиск поради по-ниските цени на петрола на световния пазар и по-строгите санкции на САЩ срещу танкерите, превозващи руски суров петрол. Тези фактори се отразяват на цялата икономика, като БВП на Русия е нараснал само с 1,1% през второто тримесечие.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Китайско руски отношения Руска икономика Зависимост от Китай Енергийни доставки Манчжули Санкции Търговия Китай Русия Война в Украйна Геополитика Промяна на ролите
Последвайте ни
Какво ще бъде времето през уикенда

Какво ще бъде времето през уикенда

30 август: Полет на 209 см - легендарният рекорд на Стефка Костадинова

30 август: Полет на 209 см - легендарният рекорд на Стефка Костадинова

Петролен разлив в Черно море край Новоросийск

Петролен разлив в Черно море край Новоросийск

Как земетресението във Вранча образува вулкан в Украйна

Как земетресението във Вранча образува вулкан в Украйна

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Защо котката накуцва изведнъж - 9 възможни причини

Защо котката накуцва изведнъж - 9 възможни причини

dogsandcats.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 3 дни
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 3 дни
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 3 дни
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 3 дни

Виц на деня

– Бабо, искам да съм като теб! – Щастлива и спокойна? – Не... да спя следобед без никой да мрънка!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Днес е празник! Какви са традициите и легендите и кой празнува</p>

Днес е празник! Какви са традициите и легендите и кой празнува

Любопитно Преди 8 минути

Вижте кой трябва да почерпи за имен ден

Тези джаджи, могат да повредят телевизора ви

Тези джаджи, могат да повредят телевизора ви

Технологии Преди 50 минути

Внимавайте, когато ги използвате

Киселова за вота на недоверие: Да видим първо мотивите

Киселова за вота на недоверие: Да видим първо мотивите

България Преди 9 часа

Киселова: Предстоят ли предсрочни избори, защото аз не съм уведомена?

Писмо с куршуми до сръбския вътрешен министър

Писмо с куршуми до сръбския вътрешен министър

Свят Преди 10 часа

По данни на ведомството пратката е била засечена по време на рутинното сортиране на пощата

Автомобил, движещ се назад, блъсна 4-годишно дете в Бургас

Автомобил, движещ се назад, блъсна 4-годишно дете в Бургас

България Преди 11 часа

Пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни

Човек загина при челен удар на пътя Русе-Бяла

Човек загина при челен удар на пътя Русе-Бяла

България Преди 11 часа

Движението в района на произшествието е временно преустановено и в двете посоки

Макрон: Путин ще e надхитрил Тръмп, ако не срещне Зеленски

Макрон: Путин ще e надхитрил Тръмп, ако не срещне Зеленски

Свят Преди 11 часа

Мерц предупреди, че войната на Русия в Украйна може да продължи „още много месеци“

Пребиха жестоко човек в Сандански след спор за имот

Пребиха жестоко човек в Сандански след спор за имот

България Преди 13 часа

Пострадалият е получил средна телесна повреда, израняваща се в мозъчен кръвоизлив и счупване на черепната кухина

<p>Милиони деца в Русия учат да стрелят и хвърлят гранати</p>

Летни лагери за децата в Русия: Патрони и патриотизъм

Свят Преди 14 часа

Общо 4 милиона и половина са децата в Русия, които тази година са посетили един от 40-те хиляди летни лагера в страната

Германия призова гражданите си да напуснат Иран

Германия призова гражданите си да напуснат Иран

Свят Преди 14 часа

Великобритания, Франция и Германия задействаха вчера 30-дневния процес за връщане на санкциите

Бързи тортили с тиквички и сирена - перфектни за закуска, обяд и вечеря

Бързи тортили с тиквички и сирена - перфектни за закуска, обяд и вечеря

Любопитно Преди 14 часа

С тиквичките можете да приготвите безброй вкусни ястия

<p>Пред развод ли са Райън Рейнолдс и Блейк Лайвли?</p>

Райън Рейнолдс и Блейк Лайвли предизвикаха слухове за проблеми в брака си

Любопитно Преди 14 часа

Феновете им твърдят, че снимки на Лайвли вече липсват в профила на Рейнолдс

Израел откри тяло на заложник и останки от друг

Израел откри тяло на заложник и останки от друг

Свят Преди 14 часа

В Газа все още се намират 49 заложници, като около 20 от тях са смятани за живи

Булка на хоризонта: Селена Гомес отпразнува бурно моминското си парти в Кабо

Булка на хоризонта: Селена Гомес отпразнува бурно моминското си парти в Кабо

Любопитно Преди 14 часа

Певицата публикува снимки на слънчевия си уикенд в Мексико

Кметът Васил Терзиев с тежки обвинения към държавата

Кметът Васил Терзиев с тежки обвинения към държавата

България Преди 14 часа

Столична община има 156 одобрени проекта по закона за държавния бюджет

Есента на NOVA е богата на информация, емоции и вълнуващи разкази

Есента на NOVA е богата на информация, емоции и вълнуващи разкази

Любопитно Преди 15 часа

От септември утвърдените предавания на медията се завръщат с нови сезони

Всичко от днес

От мрежата

Котката киха и има сополи - какво да правим

dogsandcats.bg

10-те най-стари породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

6 пауна красят парк "Клептуза" във Велинград

sinoptik.bg
1

Захлаждане в последния ден на август

sinoptik.bg

Грис халва с бадеми

Edna.bg

Кристина Апългейт: Множествената склероза сломи и дъщеря ми

Edna.bg

Куп пропуски лишиха Гьозтепе от победа срещу Коняспор

Gong.bg

Бленджини обяви състава на България за Световното първенство

Gong.bg

Пожар в животновъдна ферма край Лясковец, има пострадал (СНИМКИ)

Nova.bg

Киселова: Предстои първият бюджет в евро, част от опозицията ще се противопостави

Nova.bg