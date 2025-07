Ключов телефонен разговор между Зеленски и Тръмп

У краинският президент Володимир Зеленски и американският лидер Доналд Тръмп планират да разговарят по телефона днес следобед, съобщи пред АФП високопоставен украински представител.

„Подготовката е в ход за днес следобед, но всичко ще бъде ясно в последния момент“, заяви източникът.

Разговорът ще бъде последван от беседа между Тръмп и руския лидер Владимир Путин, проведен ден по-рано.

‼️🇺🇦☎️ #Zelensky requested a telephone conversation with #Trump due to the freezing of military supplies - Financial Times, citing sources.



The telephone conversation "may take place tomorrow," but "may be postponed." #Trump #Ukraine pic.twitter.com/uHfBJwrw3A