Зеленски: Благодарен съм на Тръмп за готовността да защити живота ни

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски изрази днес благодарността си към президента на САЩ Доналд Тръмп за готовността му да защити живота на украинците, съобщиха световните агенции.

"Благодарен съм на президента Тръмп за готовността му да подкрепи защитата на живота на нашия народ", каза Зеленски във вечерното си видеообръщение, разпространено от канцеларията на украинския президент в Укринформ.

I am grateful to President Trump for his readiness to help protect our people’s lives. This war continues solely because of Russia, because of Putin’s desire to drag it out. Russia is trying to make the war seem like the “new normal.” We must never put up with this. Everything… pic.twitter.com/i16GSeTSqZ